Gartner: 74 % podniků plánuje některým zaměstnancům ponechat home office trvale

Průzkum společnosti Gartner provedený mezi 317 CFO a lídry odpovědnými za finance k 30. 3. 2020 odhalil, že přinejmenším 5 % zaměstnanců, kteří dříve docházeli do práce, zůstane natrvalo v režimu na dálku i po odeznění opatření souvisejících s covid-19.

„Tato data naznačují možný trvalý dopad současných opatření na způsob, kterým podniky řídí svůj byznys,“ vysvětluje Alexader Bant, viceprezident výzkumu v Gartner Finance Practice. „CFO vidí v práci na dálku příležitost dosáhnout úspor.“

Podle Banta 74 % podniků plánuje ponechat pracovat z domova minimálně 5 % zaměstnanců, čtvrtina respondentů dokonce uvedla, že v tomto režimu natrvalo ponechá pracovat přinejmenším 20 % zaměstnanců.

Přichází doba kontraktová

V předchozím průzkumu Gartneru uvedlo 81 % CFO, že plánují rozšířit objem práce pro kontraktory – práce na dálku je další příležitostí, jak uspořit, aniž je nutné dělat zásadní škrty, a ohrozit tak provoz.

CFO již v minulosti v diskusích s analyticky společnosti Gartner uváděli, že činí kroky pro podporu flexibilnějších pracovních rozvrhů a vybavují zaměstnance technikou pro práci z domova.

„Většina CFO chápe, že se technologie i společnost posunuly vpřed a učinili práci na dálku životaschopnou pro širší škálu pracovních pozic než v minulosti,“ říká Bant.

„Pokud jde o finanční oddělení samotná, 90 % CFO již dříve uvedlo, že očekávají jen minimální narušení jejich provozu a procesů, přičemž prakticky všechny aktivity bude možné vést na dálku,“ dodává.

Některé investice do IT se odkládají

Společnost dále uvádí, že s tím, jak se organizace postupně vyrovnávají s pokračujícími výpadky a narušením provozu kvůli karanténním opatřením, bude trvalá práce na dálku jedním z doplňkových úsporných opatření.

Někteří CFO již v současnosti uvádí, že odložili investice do lokální infrastruktury (20 % respondentů), přičemž dalších 12 % to má v plánu. Dalších 13 % uvedlo, že již učinilo úspory v oblasti nákladů na prostory – dalších 9 % to plánuje v nejbližších měsících.

Graf – Míra práce na dálku po skončení karantény

Zdroj: Gartner