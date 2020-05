Exactly: Až 86 % Čechů si při prvním nákupu ověřuje spolehlivost obchodníka

Průzkum agentury Ipsos pro společnost Exactly odhalil, že až 86 % zákazníků si před prvním nákupem v novém e-shopu ověří jeho spolehlivost. Zhruba třetina zákazníků se pak spoléhá na předchozí zkušenost.

Bezpečnost internetového obchodu či platební brány pak podle 61 % respondentů nejlépe zajišťuje dvoufázové ověření platby. Důvěřivější jsou podle průzkumu zákazníci žijící v Praze a nejmladší věkové skupiny.

Ochranná známka důvěryhodnost nezajistí

V mnoha případech je možné uskutečnit platbu přímo na stránkách e-shopu – tedy bez přesměrování na platební portál třetí strany. Toto opatření ovšem přispívá zabezpečení jen podle 12 % respondentů.

Logo renomované společnosti umístěné na stránce je pak zárukou bezpečnosti jen pro 11,2 % dotazovaných. Až 19,4 % z nich ale zároveň přiznává, že záruku spolehlivosti pro ně nepředstavuje žádná z nabízených možností.

„Loga a ochranné známky se mezi dotazovanými neprokázaly jako uznávaná záruka bezpečnosti. Podobně zákazníci příliš nepřihlížejí ani k tomu, zda je e-shop přesměrovává na cizí platební bránu,“ dodává Michal Šejba, regional manager společnosti Exactly.

Mladí lidé a Praha důvěřují nejvíce

Exactly uvádí, že důvěra v ověřovací metody klesá u respondentů úměrně s věkem. Zatímco dvoufázovému ověření důvěřuje 74 % respondentů ve věku 18-26 let, v kategorii 54-65 let jde jen o 46 %. Podobná situace nastává i v případě potvrzení e-mailem a dokonce předchozí zkušenosti.

Naopak až 32 % zákazníků v nejstarší kategorii si myslí, že bezpečnost platební brány nezajišťuje žádná z možností – v rámci věkové skupiny do 35 let v tom s nimi přitom souhlasí jen 10 % dotazovaných. Větší důvěra v metody zabezpečení je znát v Praze, a to až o 10 procentních bodů.

Graf – Co zaručuje bezpečnost platební brány?

Zdroj: Exactly