Eset: Optická média pro zálohování stále používá každý šestý Čech

Eset podotýká, že poprvé od roku 2016, odkdy tento průzkum probíhá, se výrazněji změnil typ zařízení, která k přístupu na internet využíváme. Výrazný skok o 7 % nastal u využívání chytrých telefonů, letos se jimi připojuje 86 % Čechů.

Notebooky od roku 2016 (kdy je využívalo 81 % lidí) ztrácely na oblíbenosti, v posledním roce se ale trend změnil a výsledkem je používání u 74 % Čechů. Co naopak ale i nadále klesá, je počet uživatelů, kteří preferují klasické počítače.

V roce 2021 je pro surfování podle společnosti Eset používá jen polovina respondentů. Jen třetina uživatelů využívá tablet. Telefony a notebooky jsou preferovanými zařízeními zejména mezi mladšími lidmi do 24 let. Naopak počítače častěji používají uživatelé ve věku nad 45 let.

Graf 1 – Na kterých zařízeních se připojujeme k internetu

Zdroj: Eset

Třetina lidí nevyužívá veřejné Wi-Fi

Eset uvádí, že není překvapení, že nejčastěji využíváme pro připojení vlastní Wi-Fi síť. Tuto variantu využívá téměř 90 % uživatelů a jde o dlouhodobý trend, který se výrazně nemění. Využívání mobilních dat se letos zvýšilo o 4 % a celkově se takto připojuje 66 % uživatelů.

Naopak, pravděpodobně vlivem karanténních opatření, podle analytiků klesl počet uživatelů, kteří používají veřejné sítě, a to z 39 % na 33 %. Množství respondentů, kteří veřejné Wi-Fi nepoužívají vůbec nikdy, se zvýšil o 3 % na celkových 36 %.

Podceňujeme ochranu před viry

Výzkum odhalil, že v minulém roce začal počet zařízení chráněných bezpečnostními programy klesat, letos se tento negativní trend zastavil. Ve většině případů objem chráněných zařízení vzrostl o několik málo procent, výjimkou jsou notebooky. Mobilní telefon si chrání 58 % uživatelů, počítač 94 % a notebook 89 %.

„Chytré telefony byly dlouhodobě platformou, kde se nám nedařilo vysvětlit veřejnosti smysl ochrany zařízení proti aktivitám útočníků. Zdá se ale, že se toto mění a sledujeme v posledních letech pomalý, ale setrvalý trend nárůstu používání bezpečnostního softwaru,“ komentuje Miroslav Dvořák z Esetu.

Graf 2 – Na kterých zařízeních s přístupem na internet používáte bezpečnostní software?

Zdroj: Eset



Otisk prstu? Každý druhý smartphone

Eset rovněž informuje, že ochrana přímého přístupu do zařízení skrze zámek displeje je rovněž oblast, která se během posledních let několikrát dramaticky změnila. Nějakou formu zámku displeje volí většina Čechů.

Počet uživatelů, kteří si telefon takto chrání, navíc stále vzrůstá. V roce 2016 si jej nechránila třetina lidí, letos je to jen 14 %. Zámek je podle odborníků první a základní krok, jak chránit data či zabránit instalaci stalkerware.

Téměř polovina lidí používá otisk prstu, 20 % číselný kód, 12 % volí gesto. Postupně roste i popularita rozpoznání obličeje, jakkoliv ji aktuálně využívá pouze 8 % uživatelů. Typ zámku se mění podle toho, jak se vyvíjejí nové technologie.

Graf 3 – Jaký zámek displeje (nejčastěji) používáme na svém telefonu?

Zdroj: Eset

Například zmíněný otisk prstu podle průzkumu využívá od roku 2016 (kdy jej užívaly 3 % uživatelů), čím dál více lidí. Dlouhodobě klesá počet uživatelů, kteří upřednostňují PIN a gesto.

„Snižující se obliba gesta jako zámku displeje je dobrou zprávou. Studiemi je prokázáno, že jakkoliv je počet kombinací z matematického pohledu velmi vysoký, reálně naprostá většina uživatelů používá jen několik málo gest a jde je tak snadno odhadnout,“ doplňuje Dvořák.

Podle Esetu mírně také vzrostl počet respondentů, kteří si telefon chrání bezpečnostním programem. Podařilo se tak zastavit negativní vývoj mezi lety 2019 a 2020, kdy počet chráněných zařízení klesal.

Desetina lidí raději zálohovaná data schová, než zašifruje

Kromě využívání bezpečnostních programů odborníci zdůrazňují také nutnost zálohovat si důležitá data. Češi zálohují poměrně svědomitě. Necelá polovina uživatelů zálohuje v cloudu, tedy například na Google Disk, OneDrive, Dropbox či iCloud.

Tři čtvrtiny lidí dle průzkumu preferují flash disky, jejich počet však rok od roku klesá. Mírně se snížil také počet lidí (na 54 %), kteří využívají velkokapacitní externí disky, 17 % uživatelů si data vypálí na CD či DVD a 16 % má vlastní síťové úložiště (tzv. NAS).

V čem ale Češi podle Esetu zaostávají, je ochrana dat před neoprávněnou manipulací. Překvapivě je v ochraně záloh nejaktivnější generace lidí starších 45 let. Vhodné místo pro uložení CD či externího disku zvolí 9 % uživatelů, 12 % používá hardwarovou ochranu a jen 12 % data zašifruje softwarem.

Šifrování je podle společnosti jednou z nejvhodnějších cest, jak citlivá data chránit. Polovina uživatelů uvádí, že neví, jak se to dělá, pětina to považuje za moc komplikované a 41 % uvádí, že to nepotřebuje. Jen 3 % lidí si myslí, že takové technologie jsou drahé.

Graf 4 – Jaká používáme externí paměťová zařízení?

Zdroj: Eset