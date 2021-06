Eset: Desetina uživatelů používá jediné heslo, podle expertů hazardují

Společnost Eset na základě průzkumu provedeného se společností Seznam.cz uvádí, že Češi za bezpečné považují především složité heslo, což ale v praxi příliš neaplikují. Dvě třetiny respondentů tvrdí, že si hesla pamatují, a třetina si je zapisuje.

Experti opakovaně varují, že na přihlašovací údaje se v České republice často útočí a je tedy nutné na jejich ochranu dbát. Jenže podle dat má necelá desetina uživatelů jen jediné heslo. Ve správném nakládání s hesly podle Esetu vynikají především uživatelé mezi 25 a 44 lety.

Bezpečné heslo je složité, myslí si Češi

Podle výzkumu považují Češi za bezpečné heslo, které je složité (67 %) a unikátní (40 %). Dlouhé heslo ale letos za bezpečné považuje jen 29 % respondentů (loni jich takto odpovědělo 40 %).

Eset rovněž upozorňuje, že klesl také počet lidí, kteří by preferovali zapamatovatelné heslo a takové, které lze logicky odvodit. Odborníci dávají uživatelům za pravdu.

„Unikátní heslo je bezpečnější vždy. Se složitostí a délkou je to problematické. Samozřejmě, že velmi komplexní dlouhá hesla jsou bezpečná, na druhou stranu, ale s nimi musíte také správně nakládat,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky Esetu.

„Složité heslo napsané na papírku má k doporučenému postupu daleko. Silná hesla si prostě z hlavy zapamatujete jen těžko. Osobně bych doporučil využívat jednoduché věty, takzvané heslové fráze,“ dodává.

Jak na vhodné heslo?

Kyberbezpečnostní společnost upozorňuje, že nejméně vhodná jsou jednoslovná hesla nebo za sebou jdoucí řady znaků (například qwertz nebo 12345). Běžným typem útoku na hesla je kromě malware také tzv. brute-force nebo slovníkový útok.

„S tímto typem útoku jsme se setkávali ve zvýšené míře loni na podzim, kdy takto útočníci prolamovali vzdálené přístupy lidí, kteří pracovali z domova, a infikovali tak celé firemní sítě,“ popisuje Dvořák.

„Během slovníkového útoku hacker využívá typicky slovník připravený z nejčastěji používaných hesel. Slovníky hesel navíc reflektují i regionální podmínky, takže klidně mohou obsahovat i slova s českou diakritikou,“ vysvětluje.

Unikátní hesla tvoří jen třetina lidí

Obecně se podle Esetu doporučuje, aby uživatelé pro každou službu používali jiné přihlašovací údaje, což dnes může znamenat desítky hesel. Zcela unikátní heslo tak používá 32 % Čechů.

Nejméně pečliví jsou v tomto ohledu uživatelé do 24 let, kteří nejčastěji používají několik hesel, která náhodně opakují. Celkově takto postupuje 49 % mladých Čechů (napříč všemi věkovými kategorie je to 39 %).

Necelá čtvrtina českých uživatelů pak má dle Esetu různá hesla pro různé služby – například specifické pro e-shopy a jiné pro sociální sítě. Počet uživatelů, kteří recyklují několik podob přihlášení, se od roku 2020 prakticky nezměnil.

Podle průzkumu jen mírně klesl počet uživatelů, kteří mají jediné heslo. Aktuálně tuto bezpečnostní chybu dělá 7 % Čechů, zejména takto postupují uživatelé nad 45 let.

„Točit několik málo hesel bych nedoporučil. Z praxe vidíme, jak neblahé důsledky tento postup má. Stačí únik přihlašovacích údajů z jedné služby a kyberzločincům okamžitě otevíráte dveře k dalším. Za ještě větší hazard pak považuji využívání jediného hesla pro všechny služby,“ varuje Dvořák.

Hesla si nejčastěji pamatujeme

Mají-li uživatelé používat jedinečná hesla, musejí podle analytiků vyřešit otázku, jak tolik údajů bezpečně uchovávat. Experti nedoporučují hesla ukládat přímo v prohlížečích pro automatické vyplňování. Češi nejčastěji opakují několik přihlašovacích frází, většina uživatelů (61 %) si je zapamatuje z hlavy.

Dalších 29 % uvádí, že si hesla zapisuje. Speciální program pro správu hesel, což je doporučovaný způsob ukládání hesel, využívá stejně jako loni jen 23 % Čechů.

„Jednoznačně doporučuji zvolit si správce hesel, který vám bude vyhovovat, a ukládat hesla v něm. Umožní to vytvářet unikátní a skutečně silná hesla. Snaha pamatovat si všechna hesla je zrádná. Nepřímo vás to nutí k zjednodušování přihlašovacích údajů,“ říká Dvořák.

„Zapisování hesel není také nejvhodnější. Takový notýsek můžete snadno ztratit nebo vám ho může někdo vzít. Rozumím ale tomu, že pro starší uživatele je to praktické,“ konstatuje.

Podle společnosti Eset nepřekvapí, že nejčastěji si hesla pamatují mladší lidé do 24 let. Naopak zapisování je obvyklé spíše u starších uživatelů. Celá třetina uživatelů ve věku 25–44 let používá správce hesel.

Zdroj: Eset