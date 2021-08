Eset: Chytrá zařízení najdeme v prakticky každé české domácnosti, jen o tom nevíme

Společný průzkum společností Seznam.cz a Eset odhalil, že chytré spotřebiče a další tzv. smart zařízení, obecně zahrnuté pod pojem IoT či internet věcí, se staly běžným kouskem vybavení českých domácností.

Nejčastěji v nich dle průzkumu najdeme nejen chytré hodinky a sluchátka, ale stále častěji také audiovizuální techniku a další zařízení. Pro české spotřebitele je určující přínos a cena, bezpečnost příliš neřeší.

Chytré zařízení podle Esetu a Seznamu vlastní téměř tři čtvrtiny (69 %) Čechů. Nejčastěji bychom v českých domácnostech narazili na takzvané wearables (40 %), tedy zařízení, která se nosí přímo na těle jako hodinky, sluchátka, přívěsky, chytré boty apod.

„Pozorujeme dlouhodobý rostoucí zájem o chytré hodinky. V meziročním srovnání u nás poptávka po nich narostla o 47 %,“ uvádí Kristýna Hořovská, PR specialistka Zboží.cz, s tím, že oblibě se těší i chytré náramky.

Průzkum dále odhalil, že populární mezi českými spotřebiteli jsou té chytrá audio-vizuální zařízení (35 %) a smart příslušenství k osobnímu počítači, jako jsou tiskárny či skenery (32 %).

Chytré věci nejsou jen pro mladé

Eset uvádí, že o chytré prvky v domácnosti mají jednoznačně zájem mladší uživatelé od 15 do 34 let. V této věkové skupině je vlastní 81 % uživatelů, naopak v kategorii nad 55 let je vlastní jen polovina lidí.

Velice oblíbené jsou také chytré spotřebiče jako lednice, robotické vysavače či inteligentní pračky. Vlastní je téměř třetina lidí. Chytré systémy využívá necelá čtvrtina lidí v autech a pětina má takto vybavenou domácnost (například termostaty či chytré osvětlení).

Podstatou chytrých zařízení je možnost ovládat je, respektive s nimi komunikovat na dálku. Nejčastěji lidé využívají aplikaci (71 %), desetina pak využívá online portál v prohlížeči. Část (13 %) respondentů uvádí, že je nijak neovládá.

IoT vybíráme podle funkcí, nikoli bezpečnosti

Průzkum dále odhalil, že Češi nejčastěji vybírají podle atraktivity funkcí (55 %), ceny (53 %) a pověsti výrobce (47 %). Bezpečnost zařízení a dostupnost aktualizací předem zvažuje jen pětina zákazníků. Třetina považuje používání chytrých zařízení za pohodlnější a necelá pětina si je koupila, aby šetřila náklady.

Tři čtvrtiny uživatelů podle Esetu a Seznamu považují své chytré zařízení za bezpečné. A to přesto, že 60 % lidí neví jistě, jaká data konkrétní zařízení shromažďuje, a 75 % neví, jak se s jejich daty nakládá. Jen čtvrtina uživatelů se domnívá, že zařízení nelze nijak zneužít.

„Problém je také v tom, že tyto informace nejsou snadno dostupné. V minulém roce jsme se uživatelů ptali, zda se o to, jak výrobce s daty nakládá, zajímají. Zajímalo by to 38 % lidí. Výrobci ovšem tato data nijak výrazněji neprezentují,“ vysvětluje analytik Seznamu Darek Pikálek.

Zdroj: Eset, Seznam.cz