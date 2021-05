Epson: Firmy se po pandemii budou více věnovat udržitelnosti a bezpečnosti

Společnost Epson uvádí, že pandemie covidu-19 způsobila změny v chování a očekávání firem i zákazníků. Během tohoto období se mnoho firem muselo přeorientovat a jedněmi z hlavních priorit se staly společenská a finanční stabilita.

Jak se však firmy postupně přizpůsobily „novému normálu“, do popředí se dle Epsonu začaly stále více dostávat environmentální a společenské problémy. Společnost proto vypracovala průzkum na téma udržitelnosti podnikání a bezpečnosti zaměstnanců.

Průzkum například odhalil, že práce z domova taktéž urychlila některé změny v chování zákazníků a změnila jejich očekávání v souvislosti s tím, jak vnímají firmy z pohledu udržitelnosti a schopnosti využívat v této oblasti technologie.

Firmy trápí i jednorázový odpad

Z průzkumu vyplynulo, že 70 % dotazovaných by rádo, aby vybavení na práci z domova dlouho vydrželo, bylo energeticky účinné či omezilo množství jednorázového odpadu.

Jsou to právě technologie, které by mohly do velké míry sehrát důležitou roli při zabezpečení efektivnějšího a udržitelnějšího pracoviště i v budoucnosti.

Celkem 83 % účastníků průzkumu totiž tvrdí, že ekologický a společenský aspekt produktů a služeb, které si pořizují, pro ně hraje důležitou roli.

Vedle finančního zdraví je nutné hledět i na udržitelnost

Epson dále odhalil, že až tři čtvrtiny zaměstnanců si v čase po pandemii přeje větší důraz na řešení environmentálních a společenských problémů. Pro zaměstnance je udržitelnost něco, na co mohou být hrdí a čím se mohou odlišit.

Ne každá firma však podle společnosti v tomto čase posouvá do popředí udržitelný rozvoj a společenské otázky, obzvlášť pokud jde o jejich hlavní obchodní priority.

Podle odborníků Epsonu je jasné, že v programech obnovy podnikání se musí primárně podporovat finanční zdraví firem a dobré podmínky pro zaměstnance, zároveň je však třeba brát ohled na cíle udržitelnosti.

Celkem 75 % dotazovaných by rádo, aby se jejich společnost více soustředila na environmentální a společenské otázky a 65 % respondentů se domnívá, že udržitelnost bude v období po pandemii covidu-19 ještě důležitější.

Nové způsoby práce = nové požadavky na firemní infrastrukturu

Udržitelnost podle Epsonu přináší konkurenční výhodu a zvyšuje informovanost o značce. To, že silný postoj k udržitelnosti má vliv na vnímání značky, si myslí 78 % dotazovaných.

Udržitelné technologie však musí být spojené s firemní kulturou a hodnotami každé společnosti. Při velké změně, kterou technologie přinášejí, nepřekvapí, že výzkum zjistil, že za změnou ve firmách stojí především osoby přijímající rozhodnutí v oblasti IT.

Velký význam má pro firmy i vedení zaměstnanců směrem k udržitelnému chování. Například tiskárny zodpovídají za přibližně 10 % spotřeby energie společnosti, proto je podle Epsonu důležité vybrat si takovou tiskárnu, která přináší kvalitu i šetrnost a udržitelnost.

Zdroj: Epson