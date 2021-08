Enehano Solutions: Češi vyhlíží obchody bez pokladen, virtuální asistentka zatím neláká

Společnost Enehano Solutions uvádí, že přestože poslední rok výrazně zrychlil digitalizaci a automatizaci služeb poskytovaných tuzemskými firmami zákazníkům, za hranicemi jsou pořád v mnoha ohledech o kus dál.

Aktuální průzkum mezi více než 500 respondenty podle společnosti ukázal, že Češi o inovace služeb souvisejících s digitalizací či automatizací stojí. Alespoň některé z nových řešení ze světa by uvítalo téměř 80 % z nich.

Největší zájem mají přirozeně mladší lidé, ve věku do 26 let by některou z inovací uvítalo téměř 90 % lidí. Ani starší generace ale nezůstává příliš pozadu. I mezi lidmi okolo 60 let by aspoň jednu z novinek uvítaly více než tři čtvrtiny dotázaných.

„Tak pozitivní výsledky jsou dány i tím, že většina firem v poslední době využívá při digitální transformaci zákaznicky orientované platformy. Cílem inovací často bývá zlepšení zákaznické zkušenosti, a novinky proto většinou zákazníci pocítí v tom dobrém slova smyslu,“ říká Jiří Mach, CEO Enehano Solutions.

Blíží se konec pokladen?

Enehano uvádí, že takovým případem jsou inovace v retailu, konkrétně v nakupování a placení. Již dnes se stále větší popularitě těší například skenování zboží mobilem ve spojení se samoobslužnými pokladnami, které využívá v obchodních řetězcích stále více lidí.

Výsledky průzkumu ukázaly, že čeští zákazníci by si přáli jít ještě dál. 32 % z nich by ocenilo obchody ve stylu Amazon Go, kde člověk nakoupí a zaplatí pouhým příchodem a uložením zboží do vozíku či tašky, tedy bez nutnosti pokladen.

Prakticky totožný zájem mají Češi o dostupnost 5G připojení. Služba, kterou lze na vybraných místech využívat od loňského roku, má být během několika následujících let k dispozici po celém Česku.

Několikanásobně rychlejší připojení, kvalitnější služby a další výhody, které 5G připojení přináší, by ocenila také téměř třetina Čechů. Výrazně více přitom stojí o dostupnost 5G muži (37 % z nich) než ženy (25 %).

Finance? Hlavně pořádek

Společnost uvádí, že banky a další finanční instituce či startupy jsou v digitální transformaci i automatizaci nejdále. Není proto divu, že hodně novinek souvisí právě s financemi. Enehano Solutions bankám aktuálně pomáhá například zlepšováním zákaznické zkušenosti díky budování omnichannel kontaktních center.

„Druhým trendem, který s tím souvisí, je samozřejmě jednotný pohled klienta na pobočkách, a to nejen v rámci jedné organizace, ale například napříč bankou, pojišťovnou, leasingovou společností, které jsou součástí jedné skupiny,“ říká Mach.

Z finančních inovací mají podle průzkumu Češi aktuálně největší zájem o sloučení všech finančních služeb do jednoho řešení, ať už jde o účty, spoření, pojištění nebo investice do zlata či akcií. Takovou možnost by ocenilo 30 % lidí.

I další služby mají za cíl především zpřehlednit a zjednodušit lidem správu financí. V tomto směru podle společnosti Enehano skýtá velký potenciál automatizace. Pětina lidí by ocenila automatickou kategorizaci plateb pro lepší přehled o rozpočtu.

Fikce, nebo blízká realita?

Společnost upřesňuje, že o další inovace už by v tuto chvíli stáli spíše fanoušci technologií než široká veřejnost. Patří mezi ně dostupnost služby Android Auto, která umožňuje sdílení aplikací z telefonu na obrazovce v autě.

Podobnými případy jsou služby virtuální asistentky nebo propojení bankovního účtu s chytrým domácím asistentem, jakými jsou Alexa nebo Google Home. O inovace tohoto typu má podle průzkumu momentálně zájem pod 15 % Čechů.

Zdroj: Enehano Solutions