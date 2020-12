Digitální transformace: Mýtus, nebo realita?

Na každé průmyslové konferenci, výstavě a v jakémkoli průmyslovém časopise již lze najít pojmy jako industry 4.0 nebo průmysl 4.0. Číslo čtyři v tomto případě symbolizuje čtvrtou vývojovou nebo revoluční etapu vývinu výrobních technologií. Tři předchozí kroky znamenaly vývoj parního stroje, přechod k aktivnímu využití elektřiny a široké využití automatizace ve výrobě.

Na první pohled každá vývojová fáze byla charakterizována pouze technickými změnami. Ale význam každé etapy je však mnohem větší. V každé fázi průmyslového vývoje se zvyšovala míra automatizace procesů. Nejdůležitější změnou je role a místo člověka ve výrobě. Automatizace vedla ke zvýšení objemu výroby, produktivity práce a transformovala logistické procesy.

Průmysl 4.0 je tak oprávněně tématem, které se aktuálně nejenom v ČR řeší už několik let, ale jeho pravá podstata právě českému trhu uniká. Digitalizace coby čtvrtá oficiální průmyslová revoluce je v rámci českých firem aktivitou, o které se sice mluví, ale i přes snahu a finanční podporu ze strany státu a EU se tempo „digitalizace“ mění velmi pomalu.

I toto je důvod, proč se v posledních letech začíná více skloňovat termín „digitální transformace“, pod který je možné schovat nesčetně témat zahrnujících mimo jiné IoT, průmysl 4.0, smart cities, e-government atd.

Co vlastně ta digitální transformace znamená a co přinese?

Je to proces využití digitálních technologií k vytvoření nových obchodních a firemních procesů, firemní kultury a zkušeností zákazníků, jež mají splnit moderní a divoce se měnící trendy i obchodní a tržní podmínky. Jde o přeměnu tradičního byznysu do digitálního věku. Digitální transformace mění cesty, jakými se vykonává byznys, čímž (ne zase tak moc paradoxně) často vytváří byznys zcela nový.

Zjednodušeně je digitální transformace o lidech, o datech, o technologiích, ale především o chuti něco změnit, a zde narážíme na zásadní problém – ne všem se totiž měnit něco chce. Proč vyměňovat systém, který funguje? Proč hledat jinou technologii, když vám stačí ta, kterou máte? Proč vlastně cokoliv měnit, když to funguje?

Odpověď je jednoduchá – protože do budoucna to stačit nebude. Už dávno se nestačí dívat dva až tři roky dopředu, ale díky tempu, kterým se veškerý svět a technologie posouvají, musejí firmy plánovat mnohem dál. A to je hlavní poselství digitální transformace – vůle lidí chtít dělat něco jinak. Pojďme se podívat na pár statistik, proč do takovéto aktivity vůbec investovat:

Společnosti v roce 2019 utratily za strategii digitální transformace celkem více než dva biliony dolarů, což činí 40 % celosvětových výdajů na technologie.

70 % digitálních transformací selže, nejčastěji kvůli odporu zaměstnanců a špatné komunikaci.

Digitalizace může zvýšit HDP Česka až o 680 miliard ročně oproti aktuálnímu přírůstku.

S těmito informacemi je zřejmé, že když nastane jakýkoliv rozvoj, je digitální transformace klíčová. Je to také něco, co se musí (u)dělat strategicky a plánovitě, aby úspěch byl udržitelný. Jak toho ale docílit?

Zuzana Weissová, controlling specialist, Alef Nula