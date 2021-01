Dell Technologies přibližuje příležitosti a úkoly pro partnery v roce 2021

Společnost Dell Technologies uvádí, že rok 2020 byl rokem nepředvídatelných událostí a nejistoty, kdy jediným pevným bodem zůstávaly technologie. A právě technologie budou i v letošním roce nadále přispívat k ekonomické obnově.

Dell v tomto kontextu vyzdvihuje, že partnerský kanál bude hrát klíčovou roli ve směrování dalšího rozvoje celého segmentu. Jejich posláním bude propagovat takovou digitální transformaci, která firmám pomůže nejen pouze přežívat, ale prosperovat.

Hybridní cloudová bublina a realita

Odborníci společnosti Dell Technologies odhadují, že v roce 2021 budeme svědky dalšího růstu investic do cloudových provozních modelů.

Budou zahrnovat veřejná, privátní i okrajová cloudová prostředí v rámci snahy podniků aplikovat cloudové prostředky na své zbývající tradiční aplikace a data a umožnit tak rychlou škálovatelnost IT a jeho správu odkudkoli.

„Veřejný cloud dnes tvoří podstatnou část mnoha hybridních cloudových prostředí a podniky stále častěji očekávají, že budou moci využívat celou svoji IT architekturu stejným způsobem jako veřejné cloudové služby,“ říká Pavel Halfar, channel sales manager v Dell Technologies

„Přechod na model poskytování technologií formou služby přinese v tomto roce partnerům nové příležitosti ke zvýšení opakovaných výnosů a jejich celkové stability,“ dodává.

Novinky v 5G a technologiích pro okraj sítě

Řada odborníků zpočátku označovala rok 2020 za „rok 5G“. Mnoho projektů však zmařily změny ve vládní politice, zpoždění aukcí frekvenčního spektra a výrazný nárůst využití pevného připojení k internetu kvůli pandemii.

V pozadí však podle analytiků Dellu současně nenápadně probíhá jiná revoluce, která zdůrazní potřebu urychleného zavádění 5G v roce 2021. Tou technologií je edge computing, tedy přesun výpočetních prostředků na okraj sítě.

„Vzhledem k rozvoji edge computingu budou muset operátoři letos provádět rozsáhlé dlouhodobé investice do moderního IT s cílem „cloudifikovat“ svoji síťovou architekturu, aby zajistili širokou dostupnost konektivity a ještě více přiblížili škálovatelný výpočetní výkon na okrajích sítě,“ nastiňuje Halfar.

K tomu ale podle něj budou potřebovat průvodce, jako jsou třeba partneři Dellu. Ti mohou nejen poskytovat informace o hlavních nákupních trendech v podnicích – jako v případě růstu zájmu o edge computing – a radit ohledně požadovaných typů 5G řešení.

Příležitosti na okraji sítě

„V roce 2020 došlo k exponenciálnímu růstu práce na dálku a distančního studia. Na okrajích sítě se budeme vedle datově založených chytrých aplikací setkávat s vysoce distribuovanými datovými pracovními zátěžemi, které je nutné spravovat a analyzovat v reálném čase,“ vysvětluje Halfar.

To bude podle něj v roce 2021 pro partnery představovat příležitost vést zákazníky při zvyšování investic do distribuované infrastruktury. „Důležité bude zejména ukázat, že technickou infrastrukturu, do níž investují, lze zavést skutečně jednodušeji a rychleji,“ myslí si.

To podle Dellu podpoří rozvoj hybridních cloudových provozních modelů, které přesahují tradiční datová centra a zasahují na okraj sítě. Bude na partnerech, aby zákazníkům pomohli pochopit nabízenou příležitost v plném rozsahu a naplno využít svoji skutečnou digitální výhodu.

Inteligentní PC se přizpůsobí novému standardu

Dell uvádí, že lidé se přizpůsobují novému, hybridnímu způsobu práce a studia a od technologií potřebujeme totéž – aby se přizpůsobily. Kombinace AI, cloudu a vylepšené konektivity v nadcházejícím roce zlepší zkušenosti uživatelů s koncovými zařízeními.

„Z našeho pohledu bude důležité pomáhat partnerům vysvětlovat výhody modernizované vzdálené správy PC, kde se nabízí nové příležitosti. Jedna z věcí, kterou pandemie způsobila, je totiž změna uvažování nejvyššího vedení firem, které se začalo více věnovat klíčovým investicím do infrastruktury,“ poukazuje Halfar.

Například umělá inteligence dle analytiků usnadní práci s PC a umožní jeho individuální přizpůsobení, což je důležité z hlediska vzdálené správy, produktivity a uživatelského komfortu.

Inteligentní software pomůže zařízením pochopit, kdy uživatel chce a kdy nechce být při videokonferenci viděn. Zařízení také budou schopná se v případě špatného signálu Wi-Fi přepnout na připojení 5G.

Budou se také objevovat nové aplikace a služby, které usnadní a zpříjemní týmovou komunikaci a spolupráci na dálku, a systémy, které dnes užíváme, se dočkají vylepšení a nových funkcí.

Technologie pro nový věk lidské práce

Společnost v neposlední řadě naznačuje, že technika umožní kvalitnější komunikaci a posílí pocit propojenosti v době, kdy pracujeme a studujeme distančně – z našich domovů. Virtuální schůzky a prostory pro spolupráci umožňují flexibilněji vyvážit pracovní a soukromý život.

Technika však podle odborníků také přispívá k rozvoji nových vztahů – AI a automatizace změní dělbu práce mezi lidmi a stroji. Umělé inteligenci budeme předávat stále více duševní práce, nikoli pouze mechanické úkony.

Realizace této vize bude podle Pavla Halfara vyžadovat poradenství na vysoké úrovni, které firmám pomůže smysluplně přizpůsobit tyto technologie své činnosti a naplno využít jejich potenciál.

„Partneři Dellu budou mít důležitou úlohu vysvětlovat zákazníkům možnosti moderních technologií z hlediska využití dat a provázet je jejich zaváděním. Firmy si totiž dnes více než kdy dříve uvědomují, že lidská výhoda představuje konkurenční výhodu,“ uzavírá.

Zdroj: Dell Technologies