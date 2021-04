Dell Technologies: Pandemie urychlila digitalizaci o pět let

Společnost Dell Technologies informuje, že v průzkumu provedeném v říjnu loňského roku 80 % podniků uvedlo, že urychlilo některé programy digitální transformace.

Zatímco v počátcích pandemie firmy prováděly rychlé investice do IT, nyní situaci znovu vyhodnocují a investují s cílem dosáhnout skutečné dlouhodobé transformace.

Jejich hlavní priority rozvoje IT pro následující období se dle Dellu týkají práce a studia z domova, se zaměřením na automatizaci a agilitu celého IT kvůli konzistentnosti a provozní odolnosti. Platí to o všech odvětvích a o komerčním i veřejném sektoru.

Dell proto očekává, že v investice do cloudových provozních modelů, které zahrnují veřejná, privátní a edge prostředí, v následujících měsících nadále porostou a umožní rychlé rozšíření IT a jeho správu kdekoli.

Škálovatelnost především

Podniky stále častěji očekávají, že budou moci využívat svoji IT architekturu prakticky stejným způsobem jako veřejné cloudové služby – dostupné na objednávku a škálovatelné podle potřeby na několik kliknutí, což znamená širší možnosti a menší náročnost.

Dostupnost IT kdekoli ve formě služby podle expertů společnosti Dell znamená, že podniky mohou jednodušeji a rychleji volit vhodné prostředky pro uspokojení svých současných i budoucích IT potřeb.

Pozornost se podle Dellu zaměří i na příležitosti v edge computingu, a to zejména v souvislosti s rozmachem studia na dálku spolu s růstem obliby datově založených chytrých aplikací.

Senzory ve zdravotnictví i těžkém průmyslu

V důsledku toho půjde ještě větší objem IT investic do distribuované infrastruktury, což zároveň podpoří rozvoj hybridních cloudových provozních modelů, které přesahují tradiční datová centra a zasahují do edge prostředí.

Schopnost analyzovat data v edge prostředích s využitím 5G a bezprostředně reagovat na získané poznatky podle společnosti podpoří nové obchodní možnosti, například v elektronickém obchodu nebo u aplikací digitálního podniku.

Připojené a inteligentní senzory zase podle odborníků umožní zavádění nových schopností a získávání nových informací v řadě odvětví, od zdravotnictví přes školství po těžební průmysl.

5G je tady a slibuje velké změny

Dell dále uvádí, že mobilní operátoři budou letos investovat do moderního IT s cílem „cloudifikovat“ svoji síťovou architekturu, aby zajistili širokou dostupnost konektivity.

Posun již podle společnosti nastal – zaznamenáváme přechod od uzavřených, proprietárních síťových architektur k otevřeným, standardizovaným a softwarově definovaným.

Tyto investice realizované v příštích měsících dle odhadů přinesou výrazné výsledky v dlouhodobějším horizontu 3-5 let, kdy 5G nabídne mnohem větší možnosti než předchozí generace bezdrátové konektivity.

AI pro příjemnější uživatelskou zkušenost

Technologická společnost se rovněž domnívá, že lidé se přizpůsobují novému, hybridnímu způsobu práce a studia a od technologií potřebujeme totéž – aby se přizpůsobily. Kombinace AI, cloudu a vylepšené konektivity zlepší zkušenosti uživatelů s koncovými zařízeními.

Umělá inteligence podle Dellu zjednoduší práci s PC, umožní jeho lepší přizpůsobení a odstraní problémy. Inteligentní software například pomůže zařízením porozumět, kdy uživatel chce a kdy nechce být při videokonferenci viděn.

Zařízení také budou schopná se v případě špatného signálu Wi-Fi přepnout na 5G připojení. Budou se objevovat nové aplikace a služby, které usnadní a zpříjemní týmovou komunikaci a spolupráci na dálku, a systémy, které dnes užíváme, se dočkají vylepšení a nových funkcí.

Technologie zásadně mění dělbu práce

Technika však podle odborníků také přispívá k rozvoji nových vztahů – AI a automatizace změní dělbu práce mezi lidmi a stroji. Umělé inteligenci budeme předávat stále více duševní práce, nikoli pouze mechanické úkony.

Tím dle Dellu rychleji získáme hlubší a podstatnější informace, které nám, lidem, umožní zaměřit se na rozsáhlejší inovace, smysluplnou práci a mezilidskou komunikaci.

A zatímco předchozí měsíce podle společnosti přinesly zásadní a neočekávané změny, ty následující budou utvářet společnost směrem k větší důvěře, empatii, trpělivosti a flexibilitě. To se projeví i na naší práci, která bude určovaná výsledky, nikoli místem.

Zdroj: Dell Technologies