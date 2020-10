Dell Technologies: Čtyři z pěti podniků kvůli pandemii urychlily digitální transformaci

Společnost Dell Technologies zveřejnila výsledky své globální srovnávací studie, které ukazují, že podniky urychlují své digitálně transformační programy a snaží se během měsíců dosáhnout toho, co by jim jinak trvalo roky.

Podle průzkumu letos 75 % podniků v Evropě a 80 % celosvětově urychlilo některé programy digitální transformace. Pořád se ale najdou firmy, které zaostávají, nejčastěji kvůli omezeným prostředkům a problémům se získáváním praktických poznatků z dat.

Více digitálních lídrů, méně opozdilců

Letošní DT Index poprvé zaznamenal nárůst počtu tzv. „digitálních lídrů“ na 6 %. Druhá digitálně nejvyspělejší skupina, „digitální osvojovatelé“, se rozrostla z 20 % v roce 2018 na 36 % v roce 2020, tj. o 16 procentních bodů.

Dell také zaznamenal mírný pokles počtu „digitálních opozdilců“ o 8 procentních bodů a prudký propad (o 19 procentních bodů) u skupiny „digitálních následovníků“, která je na žebříčku předposlední. Tyto podniky se posouvají do kategorie „osvojovatelů“, respektive „posuzovatelů“, které rostou společně.

Brzdou je málo i moc peněz

Společnost uvádí, že pandemie sice celosvětově urychlila digitální transformaci, ale její realizace je náročná: 94 % oslovených manažerů se potýká s překážkami.

Mezi tři hlavní překážky, které brání úspěšné digitální transformaci v Evropě, podle Dellu patří nedostatek rozpočtových prostředků, neschopnost získat z dat praktické poznatky a zahlcenost daty či obavy o zajištění ochrany údajů a kyberbezpečnost.

Priority se kvůli nejistotě mění

Průzkum dále odhalil, že před nástupem pandemie investovaly evropské firmy více do základních technologií než do těch nově vznikajících. Výrazná většina respondentů (85 %) ale uznává, že v důsledku letošních nečekaných událostí potřebují agilnější a lépe škálovatelnou IT infrastrukturu.

Podniky si také uvědomují důležitost nových technologií – 81 % evropských respondentů předpokládá vyšší využití rozšířené reality k pohotové instruktáži, jak provádět různé činnosti nebo opravovat zařízení.

Celkem 83 % očekává využití umělé inteligence a datových modelů k předpovídání potenciálních disrupcí a 72 % se domnívá, že princip distribuovaných systémů pomůže vytvořit spravedlivější podmínky v ekonomice krátkodobých vztahů díky odstranění prostředníků.

Navzdory těmto zjištěním Dell podotýká, že jen 16 % dotázaných plánuje v příštích třech letech investovat do virtuální/rozšířené reality, 27 % do umělé inteligence a pouhých 15 % do technologií distribuovaných systémů.

Zdroj: Dell Technologies