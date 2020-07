Context: Poptávka po monitorech zůstává silná, v západní Evropě vzrostla o 14 %

Společnost Context ve své aktuální zprávě hovoří o pozitivním vývoji na západoevropském trhu monitorů. Jejich prodej skrz distribuční kanály totiž podle analytiků ve druhém čtvrtletí 2020 (do 21. 6.) vzrostly o 14 %.

Za růstem stojí podle Dominiky Koncewiczové z Contextu především silná spotřebitelská poptávka. Spotřebitelé si podle ní pořizovali monitory zejména kvůli práci a studiu.

Prodej spotřebitelských monitorů má podle analytické společnosti vzestupnou tendenci již od dubna, kdy meziročně stouply o 29 %. V květnu růst zrychlil na 39 % a v červnu dokonce na 43 %. V červnu navíc došlo k obnovení poptávky po podnikových monitorech.

Základní monitory šly na dračku

Silnou poptávku Context zaznamenal zejména v Německu, ve Španělsku a Spojeném království. Oživení pomohly zejména základní monitory s cenovkou do 100 eur; prodej cenově dostupných zařízení v západní Evropě meziročně vzrostly o třetinu.

Společnost očekává, že nabídka se během třetího čtvrtletí dostane zpátky do normálu a prodejci by tak měli být schopní reagovat na jakoukoli další poptávku ze strany podniků, které se vracejí zpátky do provozu a mohly by mít zájem o upgrade stávající výbavy.

„Následující čtvrtletí bude kvůli prázdninám tradičně slabší. Prodejci a distributoři se rovněž obávají, do jaké míry mohla poptávka dosáhnout vrcholu již v druhém kvartálu,“ podotýká Koncewiczová s tím, že přestože je situace mírně optimistická, je zároveň stále nejistá.

Vývoj hodnoty trhu monitorů na vybraných trzích v průběhu 2Q20 (do 21. 6. 2020)

Belgie 1 %

Dánsko 7 %

Finsko -7 %

Francie -13 %

Itálie -4 %

Irsko -11 %

Německo 24 %

Nizozemsko 20 %

Norsko -13 %

Polsko 19 %

Portugalsko 18 %

Rakousko 12 %

Spojené království 40 %

Španělsko 21 %

Švédsko -15 %

Švýcarsko 28 %

Zdroj: Context