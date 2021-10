Cisco Talos: Porostou útoky na dodavatelské řetězce i používání cryptojackingu

Společnost Cisco Talos vybrala tři oblasti, v nichž lze očekávat nové, rostoucí hrozby. Jedná se konkrétně o útoky na dodavatelské řetězce, cryptojacking, biometrická autentizace.

Cisco uvádí, že ještě před začátkem letošního roku se předpokládalo, že útoky na dodavatelské řetězce jsou dílem vysoce sofistikovaných (a mnohdy státem podporovaných) subjektů.

Jeden server, mnoho potenciálních obětí

V červenci 2021 byl ovšem tento předpoklad rozbit. Například ransomware REvil byl distribuován prostřednictvím využití dříve neidentifikované zranitelnosti v kódu serveru Kaseya VSA, nástroje pro monitorování a správu systému.

REvil, který od počátku své aktivity v roce 2019 ochromil tisíce firem, tentokrát podle společnosti zaútočil na distribuční řetězec. Hackeři dokázali šířit škodlivý kód jako důvěryhodnou aktualizaci distribuovanou z ohroženého serveru do klientských systémů.

Hlavní nebezpečí podle Ciska tkví v šíři útoku. Vyděrači útokem na Kayea VSA získali mnoho potenciálních obětí, od kterých mohou požadovat výkupné.

To podle bezpečnostních expertů představuje pro kriminální hackery do budoucna velké lákadlo a motivaci. Je tedy pravděpodobné, že podobné útoky mířící přímo do dodavatelského řetězce se budou množit.

Krádeže výpočetních kapacit

Cisco dále uvádí, že kriminální hackeři jsou primárně motivováni ziskem. I proto získaly mezi počítačovými kriminálníky oblibu kryptoměny, respektive jejich nelegální těžba. Těžba kryptoměn ve velkém vyžaduje také velký výpočetní výkon.

Hackeři podle expertů kradou výkony napadených zařízení prostřednictvím kryptominingového malwaru. Okamžité zisky jsou sice menší než u výkupného, ale útočník v tomto případě napadá více zařízení a škodí v nich podstatně delší dobu než v případě ransomware.

Takzvaný cryptojacking je podle Ciska skryt očím uživatele a běží na pozadí napadeného hardwaru. Jeho výkon se pak přirozeně výrazně snižuje, spotřeba elektřiny pak naopak raketově roste.

„Cryptojacking, neboli cryptomining, je v současné době oblíbený typ útoku. Za minulý měsíc tvořil víc jak desetinu našich detekcí, které klasifikujeme jako vysoce rizikové,“ říká Adéla Ježková, security analyst Cisco Cognitive Intelligence Praha.

Ani otisk prstu není stoprocentní

Cisco v neposlední řadě upozorňuje, že pandemie covidu-19 výrazně zrychlila trend práce na dálku a využíváních cloudových služeb. S tím logicky roste i počet uživatelů a systémů, kteří se k těm firemním připojují zvenčí. A problematika autentizace se stává důležitější.

Jako bezpečnější způsob se ukazuje vícefaktorová autentizace, které po uživatelích vyžaduje, aby se identifikovali pomocí více metod. Zadáním PIN, hardwarovým tokenem, gestem (u mobilního telefonu) nebo otiskem prstu. A právě u biometrického ověřování je podle analytiků na místě další varování.

Podle Ciska totiž existuje řada potenciálních ohrožení, čtečku otisků lze oklamat například „falešným otiskem“ vyrobeným na 3D tiskárně. Přestože představuje biometrie jeden z dalších užitečných způsobů autentizace, je třeba mít na paměti, že se i v tomto případě otevírá pole pro možné útoky.

Zdroj: Cisco Talos