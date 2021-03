Cisco: Počítačová síť čtvrtiny českých firem neumožňuje plnohodnotnou práci na dálku

Společnost Cisco ve svém průzkumu odhalila, že firemní bezdrátové sítě v Česku a na Slovensku jsou poměrně moderní. Téměř 20 % firem už využívá nejpokročilejší Wi-Fi 6. generace a 77 % inovovalo svou Wi-Fi síť v posledních 3 letech.

Cisco ovšem zároveň zjistilo, že síť téměř čtvrtiny (24 %) firem neumožňuje zaměstnancům plnohodnotnou práci na dálku, která by jim v tuto chvíli pomohla lépe zvládat dopady pandemie.

Výsledky naznačují, že v rámci protipandemických opatření řada firem urychlila projekty digitální transformace a inovovala svou IT infrastrukturu. V průzkumu se tak vyjádřila více než polovina dotázaných.

V rámci inovací 37 % dotázaných podniků zavedlo nebo rozšířilo využití VPN přístupu do firemní sítě a více než čtvrtina zavedla nástroje pro spolupráci uživatelů (skupinové chaty, videohovory apod.).

Moderní způsob práce na dálku – office extend, který umožňuje pracovat z domova na firemní Wi-Fi síti včetně všech nastavení a zabezpečení, podle společnosti Cisco zaváděly hlavně nejmenší a největší firmy.

Středně velké firmy v přípravě na krizi zaspaly

U těch také průzkum ukázal, že jsou, co se týká IT infrastruktury, nejinovativnější. Svou páteřní infrastrukturu, musela proto nejčastěji posílit skupina středně velkých firem, a to ve 24 % případů.

Důvodem je podle Ciska to, že středně velké firmy investovaly do inovace svých sítí v posledních letech nejméně úsilí, a tedy nebyly na pandemii tak dobře připraveny.

„Firmy ve velkém nakupovaly počítače a jiné vybavení pro domácí kanceláře svých zaměstnanců, aby jim umožnily pracovat na dálku, ale často zapomínají na to nejdůležitější. Aby také s těmito zřízeními mohli pracovat plnohodnotně,“ říká Pavel Křižanovský, technický ředitel společnosti Cisco.

„Proto i nyní, rok od nástupu opatření a ve chvíli, kdy se hledají způsoby, jak donutit firmy zavádět home office, nemá tuto možnost tak velká část z nich,“ dodává.

Příležitost dělá zloděje

Cisco dále uvádí, že v rámci inovací musí organizace řešit i otázku kyberbezpečnosti. Firmy, které nemají vůbec žádné zabezpečení Wi-Fi, řeší bezpečnostní problémy daleko častěji než ostatní – 29 % z nich uvedlo, že se s těmito problémy potýkají často.

Mezi respondenty se zabezpečenou sítí to deklaruje jen 6 %. Firmy, které nevyužívají síťové nástroje pro zabezpečení se tak podle Ciska s bezpečnostními problémy potýkají téměř pětkrát častěji.

„Z našich zkušeností přitom víme, že procento firem, které reálně čelí bezpečnostním problémům, je ve skutečnosti ještě výrazně vyšší, než ukazuje průzkum. Firmy totiž často o problému ani nevědí,“ upozorňuje Křižanovský.

Wi-Fi 6 pro bezpečnost i inovace

Jedním ze způsobů, jak vylepšit síťovou infrastrukturu a zároveň výrazně zvýšit zabezpečení Wi-Fi sítě a tedy hlavního přístupu k podnikovým datům a systémům, je podle společnosti Cisco přechod na Wi-Fi 6. generace.

Přestože WPA2 již neposkytuje nejvyšší stupeň ochrany, využívá ho stále 85 % firem. Dalším způsobem, jak se firmy chrání je VPN, kterou provozuje čtvrtina z nich. U velkých firem bodují také webová autentizace a security gateway, které využívá 51 % respektive 25 % z nich.

Nejrozšířenějším standardem je podle průzkumu 802.11ac – tedy Wi-Fi 5, využívá ji 70 % českých a slovenských firem. Více než třetina firem ale stále ještě provozuje i starší Wi-Fi 1., 2. nebo 3. generace. Nejnovější standard 802.11ax (Wi-Fi 6) pak zavedlo už téměř 20 % podniků.

„Tím, že firmy stále využívají starší standardy, se nejen okrádají o byznysové benefity moderního připojení, ale snižují i svou bezpečnost nemluvě o větší složitosti správy takového IT prostředí a tedy vyšším nákladům,“ uzavírá Křižanovský.

Zdroj: Cisco