Cisco: Klíčovými trendy v roce 2021 budou bezpečnost a stabilita

Společnost Cisco vydala přehled technologických trendů pro rok 2021 a dále. Report naznačuje, že bezpočet technických iniciativ a inovací slibuje, že v novém roce přinesou velké změny. Jak ukázala pandemie, je nezbytné, abychom byli připraveni na nečekané.

Podle Ciska je třeba začít u vysoce odolné, globálně škálovatelné infrastruktury, která zajistí bezpečnost a flexibilitu, díky nimž podnik dokáže překonat případné překážky a využít nové příležitosti.

1) Zmenšování digitální propasti

Společnost uvádí, že konektivita se v roce 2020 stala předpokladem společenského kontaktu a ekonomické aktivity. K dispozici ji však má pouze zhruba polovina světové populace. Pandemie poukázala na tu druhou polovinu.

V rozvíjejících se zemích má podle analytiků přístup k internetu pouhých 35 % obyvatel oproti 80 % ve vyspělejších zemích. Téměř v každé zemi digitální propast výrazně odděluje venkovské oblasti a chudší část obyvatel od ostatních.

Proto Cisco spatřuje značný potenciál v nové generaci bezdrátových technologií, včetně 5G a Wi-Fi 6. Ty zvýší standard kapacity, rychlosti a latence a umožní připojení v oblastech, kde je optická síť příliš nákladná.

2) Zajištování kvalitní zkušenosti pomocí senzorů

Senzory se již dlouho využívají ke kontrole kvality a sledování fyzikálních podmínek prostředí, ale nyní podle odborníků získávají nezastupitelné místo i v péči o zdraví v soukromí i na pracovišti a zajišťování bezpečnosti a komfortu.

Cisco naznačuje, že těm, kdo se vrací na pracoviště, pomohou údaje získávané ze senzorů vytvořit bezpečnější, zdravější a produktivnější prostředí.

Spolu s Wi-Fi, lokalizačními technologiemi a platformami pro spolupráci totiž dokážou identifikovat prostory s nevyužitou nebo naopak překročenou kapacitou a zároveň sledovat teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a hladinu osvětlení v místnosti.

3) Aplikacemi podporovaná agilita a odolnost

Cisco dále uvádí, že během prvních měsíců pandemie se podniky a organizace musely rychle přizpůsobit zcela nepředvídatelné situaci. Zásadní roli v tom sehrál cloud. Pro řadu podniků to byl jediný způsob, jak naplnit rychle se měnící požadavky zákazníků a zaměstnanců, a to bez ohledu na náklady.

Do budoucna bude podnikové IT potřebovat zvýšit svoji flexibilitu a akceschopnost ještě více. Díky využití řešení pro monitorování je možné přejít od sledování všeho ke sledování dat a informací, na nichž záleží.

Odborníci společnosti Cisco vyzdvihují, že při dalším zvětšování rozsahu transformace budou poznatky a automatizace nezbytným předpokladem růstu, konkurenceschopnosti a odolnosti.

4) Od zákaznické zkušenosti k nadšení pro značku

Mobilní a další chytrá zařízení se během pandemie staly nezbytným nástrojem ke sledování kontaktů během pandemie. Mobilní aplikace také umožnily veřejným organizacím i podnikům spojení s uživateli, jaké bylo ještě před pár lety nepředstavitelné.

Cisco poukazuje na to, že většina podnikových procesů také běží na aplikacích, které umožňují ještě osobnější vztahy se zákazníky a okamžité reakce. K tomu je nutná schopnost přeměňovat velké množství informací získávaných ze sítě v reálném čase na okamžitě využitelné poznatky.

Odborníci se proto domnívají, že kombinace imerzivní, na poznatcích založené personalizace a zkušenosti, přemění základní spokojenost zákazníka na jeho hlubokou angažovanost, nadšení a věrnost.

5) Identita a budoucnost bez hesel

Platformy, oborové organizace a poskytovatelé bezpečnostních služeb podle Ciska pracují na úplné eliminaci hesel. Technologie, které to umožní, například biometrie, budou brzy dostatečně rozšířené mezi spotřebiteli i v podnicích.

Podniky a organizace se podle analytiků musejí začít připravovat na tuto nevyhnutelnou evoluci, kdy uživatelé nebudou používat tradiční heslo jako primární způsob prokázání své identity.

Cisco dodává, že podle studie 2020 Duo Trusted Access Report má 80 % mobilních zařízení užívaných k pracovním účelům nastavenou biometrii, což představuje 12% nárůst oproti předchozímu pětiletému období.

6) Modely spotřeby technologií, které skutečně potřebujete

Společnost v neposlední řadě poukazuje na to, že podniky a organizace dlouho investovaly do univerzálních technických řešení. To znamená, že možná platily za funkce, které jejich uživatelé nikdy nepotřebovali.

Dnes software ve formě služby podle analytiků umožňuje platit pouze za funkce a schopnosti, které jsou aktuálně potřeba, s možností rychle a flexibilně přidávat další služby podle požadavků.

Modely spotřeby se podle odhadů budou nadále postupně měnit, zejména s tím, jak přibývá funkcí a schopností dostupných prostřednictvím softwaru jak v lokálních, tak cloudových systémech.

Zdroj: Cisco