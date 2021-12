Cisco: Digitální transformace neustále zrychluje, mění způsob výkonu práce i životy

Společnost Cisco zveřejnila svůj každoroční technologický výhled, ve kterém se zaměřila na trendy výrazně přesahující horizont roku 2022.

Pandemie například ukázala, že firmy mohou udržet a rozvíjet své podnikání, a to díky přímému propojení mezi aplikačními službami nebo mezi koncovými body. Ve výsledku se aplikace – ať poskytují služby koncovým zákazníkům, slouží interakci mezi podniky nebo mezi stroji – stávají hranicí podniku.

Obchodní interakce, k nimž dochází ve všech těchto typech aplikací, vytváří neustále sílící záplavu dat. Každý aspekt každé interakce s podnikovými aplikacemi a mezi nimi bude generovat další data, která umožní prediktivní analýzu.

AI musí být etická a srozumitelná

Cisco dále naznačuje, že pokud mají firmy i státy skutečný zájem o inkluzivní budoucnost pro všechny, nejvyšší prioritou se stane etická, odpovědná a vysvětlitelná umělá inteligence.

Problém je dle expertů v tom, že s daty souvisí komplikace týkající se vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržováním předpisů, které je potřeba při zpracování a analýze brát v úvahu. A je-li AI užívaná k okamžitým analýzám určitým způsobem předpojatá, budou získávané poznatky ze své podstaty chybné.

Umělá inteligence podle Ciska musí být transparentní, aby každý, kdo systém užívá, rozuměl tomu, jak výstupy vznikly. Transparentnost se musí prolínat všemi aspekty životního cyklu umělé inteligence – od návrhu a vývoje po nasazení do provozu.

API pomůže s inovacemi

Společnost rovněž uvádí, že budoucnost inovací a podnikání je spojena s maximálním využitím dat ve světě založeném na aplikacích vytvořených na principu bezpečnosti, sledovatelnosti a komunikace prostřednictvím API.

V budoucnu budou totiž podniková data přijímána, zkoumána a inteligentně zpracovávána a obohacována způsoby, které budou zohledňovat všechna relevantní omezení, včetně vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržování předpisů.

Díky tomu bude možné využívat data k inovativním řešením. Vedle toho, že z dat bude možné získávat obchodní poznatky zasazené do kontextu, bude také možné lépe automatizovat řadu složitých činností, až do stadia automatických samoopravných akcí, které pomohou odstranit třecí plochy z budoucích podnikových procesů.

K dosažení takového stavu bude nutné vytvářet aplikace na principu automatizace, sledovatelnosti a komunikace prostřednictvím API, s integrovaným zabezpečením od vývoje po ostrý provoz a schopností identifikovat, kontrolovat a spravovat API bez ohledu na poskytovatele nebo zdroj.

Kvantové sítě jako revoluce internetu?

Cisco dále předpovídá, že neustále dostupné připojení k internetu pomůže dále zmírnit sociální a ekonomické nerovnosti díky spravedlivějšího přístupu k moderní ekonomice, zejména v nemetropolitních oblastech, a pomůže vytvořit pracovní místa pro každého.

Budoucnost se podle expertů neobejde bez všudypřítomného, spolehlivého a vždy dostupného internetového připojení za nízké ceny. Budoucnost, jejíž součástí jsou bezproblémové internetové služby, tak vyžaduje heterogenitu přístupu.

Společnost v neposlední řadě naznačuje, že kvantové počítače a zabezpečení se budou propojovat velmi odlišným způsobem než tradiční komunikační sítě, které přenáší bity a bajty tvořící hlasové a datové informace.

Kvantové sítě by podle odborníků mohly umožnit nový typ zabezpečeného spojení mezi digitálními zařízeními, zcela odolného proti průniku. To by mohlo to vést k lepší ochraně transakcí proti podvodům. A pomohlo by také chránit hlasovou a datovou komunikaci před jakýmkoli rušením nebo sledováním.

Zdroj: Cisco