Canalys: Výdaje na kybernetickou bezpečnost letos vzrostou o desetinu

Společnost Canalys ve své prognóze odhaduje, že investice do kyberbezpečnosti by v roce 2021 mohly vyrůst až o 20 %. Důvodem je fakt, že kybernetická bezpečnost se dostala do popředí zájmu většiny organizací.

První polovinu roku podle analytiků ovlivnění pokračující lockdowny a omezení kvůli pandemii. Nicméně díky schválení vakcín proti covidu-19 a spuštění masových vakcinačních programů se dá čekat, že v druhé půlce roku dojde k trvalému ekonomickému oživení.

Canalys předpovídá, že celková hodnota trhu kybernetické bezpečnosti se v roce 2021 vyšplhá na 60,2 miliardy dolarů. Částka zahrnuje výdaje na zabezpečení koncových bodů. sítě, webových a e-mailových sítí a dat i analýzu zranitelností.

Že kyberbezpečnost bude hrát prim naznačuje i nejpesimističtější prognóza analytiků, která počítá s růstem výdajů o 6,6 %. Canalys ovšem dodává, že rozpočty na kyberochranu zůstaly během pandemie stabilní.

Vyšší výdaje i více útoků

Horší zprávou je fakt, že navzdory pokračujícímu růstu investic do kybernetické bezpečnosti experti vloni zaznamenali rekordní počet kyberbezpečnostních incidentů i ransomwarových útoků.

V roce 2020 bylo údajně prolomeno více než 12 miliard záznamů obsahujících řadu osobních identifikovatelných údajů; počet známých útoků ransomwarem se ve stejném období zvýšil téměř o 60 %.

Klíčovými faktory byly podle analytiků nesprávné konfigurace cloudových databází a phishingové kampaně zaměřené na zranitelná místa nezajištěných a špatně vyškolených vzdálených pracovníků.

Canalys v tomto kontextu odhaduje, že pokračující potřeba práce a vzdělávání na dálku a akcelerace projektů digitální transformace přenese tento trend i do roku 2021.

Dvouciferný růst pro většinu segmentů

Canalys předpovídá, že výdaje na zabezpečení webových a e-mailových služeb letos porostou o 12,5 %, což je jeden z nejvyšších růstových segmentů. Poptávka po řešení pro analýzu zranitelností by se měla zvýšit o 11 %.

Růst investic do zabezpečení koncových bodů se po silném roce 2020 podle společnosti zpomalí na 10,4 %. Tento segment důležitou součástí ochranných řešení, i proto, že řada kancelářských pracovníků bude i nadále pracovat na dálku.

Největším segmentem podle analytiků zůstanou řešení pro zabezpečení sítě, který by měl v roce 2021 i díky restartu odložených programů vyrůst o 8 %. Segment zabezpečení dat posílí o 6,6 %, přičemž pozornost bude kladena na ochranu, zálohování a obnovu dat.

