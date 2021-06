Canalys: Globální trh chytrých telefonů i přes problémy s dodávkami letos vyroste o 12 %

Společnost Canalys ve své aktuální prognóze uvádí, že celosvětové dodávky chytrých telefonů v letošním roce dosáhnou 1,4 miliardy kusů, což by představovalo meziroční nárůst o 12 %.

Oproti roku 2020, kdy dodávky klesly o 7 %, se tak bude jednat o silné oživení. Po uvolnění lockdownových opatření a spuštění globálních očkovacích programů se tak brzdou růstu podle analytiků stanou problémy v dodavatelském řetězci.

„Odolnost průmyslu chytrých telefonů je neuvěřitelná,“ komentuje Ben Stanton z Canalysu. Poukazuje zejména na silnou dynamiku mobilů s 5G, které v prvním čtvrtletí 2021 tvořily 37 % všech dodávek; za celý rok by se pak jejich podíl mohl vyšplhat na 43 %.

„To povede k intenzivnímu cenovému boji, přičemž někteří výrobci se rozhodnou ‚osekat‘ jiné funkce, aby byli schopní zapracovat 5G konektivitu do co nejlacinějších zařízení,“ nastiňuje. Do konce roku by třetina všech mobilů s 5G měla stát méně než 300 dolarů.

Low end v problémech

Horší zprávou jsou podle Canalysu problémy na poli dodavatelského řetězce. Průmysl podle Stantona svádí boj o polovodiče; někteří výrobci proto upřednostňují lukrativní rozvinuté trhy, jako jsou například Čína, USA nebo západní Evropa.

I zde se ale dle analytiků projeví omezení, a tak dojde na větší prioritizaci kanálů, což bude tlačit na větší alokaci jednotek do kanálů rychlé aktivace a méně do distribuce a na otevřený trh.

„Další otázkou je cena,“ říká Nicole Pengová z Canalysu. „Jak roste cena některých klíčových komponentů, vendoři se musí rozhodnout, zda tyto náklady absorbují, nebo je přenesou na spotřebitele.“

Problémy vyvstanou zejména v kategorii low-endových telefonů, kde jsou zákazníci zvlášť citliví na cenu. Vendoři tak podle Canalysu musí brát v potaz, zda zlepší svou provozní efektivitu při snižování marží, nebo budou riskovat ztrátu tržního podílu na úkor konkurence.

Retail se musí soustředit na online prodej

„Kanály se musely během pandemie transformovat, aby přežily,“ konstatuje Stanton. „Nárůst online prodejů zejména ve vyspělých zemích donutil maloobchodníky přehodnotit jejich offlinové prodejní strategie.“

Výsledkem podle něj je, že řada obchodů letos nadobro uzavře a ty, které zůstanou v provozu, se přemění na zákaznická centra a výdejní místa.

„Centralizované zadávání veřejných zakázek také poskytne kanálu větší vyjednávací sílu se značkami chytrých telefonů a může vést k tomu, že se někteří maloobchodníci pokusí obejít distribuci a navázat nové přímé vztahy,“ uzavírá Stanton.

Tabulka – Prognóza globálního trhu chytrých telefonů (miliony kusů)

Region Prodej 2020 Prodej 2021 Prodej 2022 Meziroč. změna '20-'21 Meziroč. změna '21-'22 Asie-Pacifik 351 381 426 8 % 12 % EMEA 314 355 370 13 % 4 % Čína 341 394 400 16 % 1 % Latinská Amerika 108 126 133 18 % 5 % Severní Amerika 151 159 157 6 % -2 % Celkem 1 265 1 416 1 484 12 % 5 %

Zdroj: Canalys

Tabulka 1 – Globální trh chytrých telefonů 2018-2024

Zdroj: Canalys

Tabulka 2 – Globální trh chytrých telefonů podle sítí 2019-2023

Zdroj: Canalys