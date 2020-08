AppDynamics: Pandemie změnila priority, co dříve trvalo rok, je nyní hotovo za pár týdnů

AppDynamics, dceřiná firma společnosti Cisco, vydala výsledky globální studie, v níž mapuje dopad pandemie koronaviru na firemní IT. Hlavním zjištěním je, že situace přináší enormní tlak, ale zároveň také bezprecedentní urychlení digitálních projektů.

Celkem 81 % respondentů uvedlo, že COVID-19 vystavil jejich organizace největšímu tlaku na technologie, s jakým se kdy setkali, neboť museli zaměstnancům zpřístupnit práci z domu, zvládnout rostoucí zátěže a současně zajistit bezpečnost aplikací a sítí.

Po 64 % respondentů jsou nyní požadovány úkoly a aktivity, které předtím nikdy neprováděli. Dvě třetiny dotázaných IT pracovníků zároveň potvrdilo, že pandemie odhalila slabé stránky jejich digitálních strategií, což vedlo k naléhavé potřebě urychlit iniciativy.

Najednou to šlo

To vedlo k pozoruhodnému jevu – 74 % respondentů uvedlo, že projekty digitální transformace, jejichž schválení obvykle trvá déle než rok, byly rázem schváleny v řádech týdnů, a 71 % hovoří i o srovnatelném urychlení samotné implementace.

Výzkum zdůrazňuje, že drtivá většina organizací (95 %) během pandemie změnila své priority a 88 % respondentů uvedlo, že na prvním místě je nyní digitální zákaznická zkušenost. Většina však má pocit, že pro tuto změnu nemají zdroje a podporu.

Celkem 81 % respondentů nemohlo zajistit optimální zákaznickou zkušenost kvůli nárůstům a výkyvům v návštěvnosti webů, 80 % postrádalo dostatečný vhled do výkonu svých IT řešení a 70 % si postěžovalo na pomalou reakci vzdálených IT oddělení.

Zdroje a příležitost

Studie přitom upozorňuje na to, že právě dostatečné zdroje a podpora jsou to, co IT pracovníci od svých organizací nejvíce potřebují, přičemž nejvíce (92 %) požadují vhled do výkonu řešení a jejich dopadu na zákazníky a podnikání.

Za další priority respondenti označili definice jasných záměrů a cílů (90 %), dostupnost dat v reálném čase v okamžiku potřeby (89 %), autonomii a zodpovědnost (88 %) a svobodu experimentovat a riskovat (87 %).

Navzdory obrovskému tlaku, kterému IT pracovníci čelí, však 87 % z nich vnímá situaci jako příležitost ukázat svou hodnotu. Celkem 80 % respondentů přímo uvedlo, že díky reakci na pandemii stouplo IT oddělení v očích zbytku organizace.

Respondenti si však zároveň uvědomují, že překotné zrychlení implementace bylo pouze nouzovým řešením. Celkem 83 % souhlasí, že pro rychlé zotavení z následků pandemie bude zapotřebí jmenovat dedikované manažery digitální transformace.

Zdroj: Cisco