APEK: Více než polovina českých internetových zákazníků nakupuje z mobilu

Výzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) odhalil, že nakupování prostřednictvím chytrých telefonů je mezi českými internetovými zákazníky stále populárnější. S ohledem na vývoj ve světě je pravděpodobné, že tento trend bude pokračovat.

Zatímco v roce 2015 mělo podle APEKU zkušenost s objednávkou zboží přes mobilní zařízení jen 28 % českých uživatelů internetu, v roce 2019 to byla již více než polovina (přesně 55 %) nakupujících.

„Chytré telefony a chytrá domácnost obecně mění významným způsobem naše zvyky,“ říká výkonný ředitel APEKu Jan Vetyška. „V e-shopech každoročně sledujeme růst objednávek z mobilů, přestože například asijskému trhu se zatím zdaleka neblížíme.“

APEK zjistil, že používání mobilních zařízení (chytrých telefonů nebo tabletů) k nákupu v e-shopech vloni meziročně vzrostlo o pět procentních bodů. V roce 2017 pak chytrých zařízení k objednávce použilo 42 % on-line nakupujících.

Kamenné prodejny mají velkou konkurenci

Asociace však dodává, že bez zajímavosti není ani dopad používání chytrých telefonů v kamenných obchodech. Celkem 67 % respondentů v průzkumu uvedlo, že mobil někdy využívají k porovnání nabídky mezi kamenným obchodem a e-shopy.

Nakupující podle APEKu díky chytrým telefonům častěji vyhledávají informace o konkrétním zboží (31 %) a také na mobilech čtou komentáře a hodnocení zboží či samotných prodejen (25 %).

„E-shopy se dlouhodobě snaží co nejvíce trendu nakupování přes mobil přizpůsobit. Responzivní web internetového obchodu nebo samostatná aplikace musí být co nejpřehlednější a objednávka co nejsnadnější,“ podotýká Vetyška.

Podle Vetyšky jejasné, že tento trend bude i nadále prodeje ovlivňovat. „V blízké budoucnosti nás čeká i další rozvoj chytrého nakupování, kdy bude objednávky za nakupující běžně vyřizovat umělá inteligence,“ uzavírá.

Zdroj: APEK