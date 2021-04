Acronis: Pandemie odhalila paradox, více řešení nezaručuje lepší ochranu

Společnost Acronis představila výsledky svého každoročního průzkumu Cyber Protection Week. Letošní zpráva dle firmy poukazuje na zvýšenou snahu organizací posílit v post-pandemickém období svou ochranu dat, avšak také na vysokou neefektivnost investic vynakládaných k dosažení tohoto cíle.

Acronis uvádí, že v roce 2020 mnoho společností nakoupilo nové systémy ve snaze zabezpečit pracovníky na dálku, avšak vypadá to, že se tyto investice minuly účinkem.

Celkem 80 % organizací dnes souběžně provozuje nejméně 10 bezpečnostních řešení zaměřených na ochranu dat a kybernetickou bezpečnost, přičemž více než polovina z nich vloni utrpěla výpadky provozu v důsledku ztráty dat.

Více neznamená vždy lépe

Zjištění Acronisu, která vyplývají z dotazování více než 4 400 IT uživatelů a administrátorů z 22 zemí celého světa, vyvracejí představu o tom, že prostým přidáním více řešení je možné vyřešit všechny výzvy kybernetické bezpečnosti a ochrany.

„Letošní studie Cyber Protection Week jasně ilustruje fakt, že více řešení ještě neznamená vyšší úroveň ochrany, protože využívání individuálních nástrojů k řešení individuálních hrozeb je komplikované, neefektivní a nákladné,“ řekl Sergej Beloussov, zakladatel a CEO společnosti Acronis.

„Tato zjištění potvrzují naše přesvědčení, že východiskem je ucelená kybernetická ochrana integrující funkčnosti ochrany dat, kybernetické bezpečnosti a ochrany koncových bodů do jednoho řešení,“ dodal.

Desetina uživatelů nezálohuje vůbec

Z průzkumu společnosti dále vyplynulo, že 83 % běžných uživatelů strávilo vloni u svých IT zařízení více času než v předchozím roce, avšak jen polovina podnikla nějaké kroky ke zlepšení jejich ochrany. Vůbec nezálohuje 10 % uživatelů a 3 % IT administrátorů.

Pokud by jejich data byla bez jejich vědomí modifikována, 68 % uživatelů a 20 % IT administrátorů by se podle Acronisu vůbec nedozvědělo, protože jejich řešení to nedokáží odhalit.

Celkem 43 % uživatelů podle průzkumu neví, zda jejich anti-malwarová řešení dokáží zastavit zero-day útoky, protože takovouto informaci jim jejich řešení nenabízí.

Celá 10 % IT administrátorů neví, zda jejich organizace má za povinnost chránit soukromí spravovaných dat, což může vést k implementaci chybné bezpečnostní strategie a značnému riziku pokuty.

Zdroj: Acronis