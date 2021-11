Acronis: Již téměř polovina českých IT poskytovatelů přešla na MSP služby

Společnost Acronis uvádí, že podle lokálního průzkumu provedeného v říjnu mezi českými IT poskytovateli již 46 % z nich poskytuje nějaké MSP služby a další přechod na MSP plánují.

Vedle stoupající poptávky zákazníků po službách IT bezpečnosti je jedním z důvodů přechodu na MSP také velké množství provozovaných IT nástrojů a snaha MSP poskytovatelů zjednodušit a zefektivnit svůj byznys s pomocí ucelených platforem.

Acronis uvádí, že sami IT dodavatelé chápou, že model pořizování IT nástrojů se rychle mění od tradičního prodeje hardwaru a softwaru k poskytování cloudových a MSP služeb. Kromě vzdálené správy a monitoringu stoupá ze strany zákazníků zájem také o cloudové služby IT bezpečnosti a ochrany dat.

Například v případě zálohování již 40 % IT poskytovatelů v průzkumu uvedlo, že primárně zálohují data svých zákazníků hybridně, tedy lokálně i do cloudu, což je významně více než v období před pandemií.

Perspektivní jsou i cloudové služby

Společnost dále zjistila, že 46 % IT poskytovatelů uvádí, že poskytuje MSP služby a z toho 31 % je plánuje dále rozšířit. Dalších 54 % MSP neposkytuje, ale z toho 12 % plánuje s MSP službami začít.

Jako perspektivní model dodávky IT považují dodavatelé MSP služby (61 %), cloudové služby (60 %), prodej hardwaru (16 %) a prodej softwaru (15 %). IT poskytovatelé zálohují data svých zákazníků lokálně (58 %), hybridně (40 %) a čistě do cloudu (15 %).

Celkem 72 % IT poskytovatelů podle průzkumu Acronisu využívá ke kybernetické ochraně dva až čtyři nástroje, 26 % více než 5 těchto nástrojů.

Zdroj: Acronis