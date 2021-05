Accenture: Pandemie urychlila digitalizaci i ve firmách, které dříve technologie přehlížely

Společnost Accenture ve své studii uvádí, že firmy, které během pandemie covidu-19 výrazně investovaly do technologií, v porovnání s konkurencí významně zlepšily své možnosti růstu. Technologie se dle Accenture staly podstatou ekonomického růstu a umožňují firmám nejen přežít, ale být úspěšnější.

Studie ukazuje, že rozšiřování investic do cloudu, AI a dalších technologií, přináší skupině firem označované jako tzv. „Leaders“ pětinásobně rychlejší růst příjmů v porovnání s těmi, které do technologií neinvestují stejně.

Pro srovnání – ještě před několika lety bylo tempo růstu lídrů podle společnosti Accenture jen 2x rychlejší ve srovnání s tzv. Laggards (Loudaly).

Téměř pětina firem jsou Skokani

Společnost uvádí, že zároveň se objevila nová kategorie společností, tzv. „Leapfroggers“ (Skokani), která tvoří 18 % z celého vzorku. Tato skupina vyniká ve schopnosti rychle zvládnout rovnováhu mezi výhodami systémů a rychlými inovacemi.

Skokani byli podle analytiků schopni se transformovat v krátkém časovém období prostřednictvím agresivní technologické strategie a přeměnit výzvy uplynulého roku na obchodní příležitosti.

Průzkum probíhal na vzorku 4 300 firem a přidělil jim skóre na základě stability systémů a schopnosti inovovat. Studie rozdělila společnosti na Lídry (top 10 %), Skokany (18 %) a Loudaly (25 %), a zkoumala finanční výkonnost každé skupiny.

Replatform, reframe, reach

Studie zároveň ukázala, že rozvíjející se technologické strategie jsou úspěšnější, pokud v nich společnosti zohlední tři základní aspekty, jež Accenture označuje jako replatform, reframe a reach.

Replatform neboli přechod do cloudu podle analytiků podpoří sílu systémů, pomůže s eliminací nadbytečných nebo zastaralých technologií a dat, a současně zpřístupní výpočetní výkon a flexibilitu. Do roku 2017 přijalo nějakou formu cloudové technologie 80 % Skokanů, do roku 2020 ale toto číslo vzrostlo na 98 %.

Reframe značí přechod na technologickou strategii, která je založena na inovacích. Skokani excelují právě proto, že mění zavedený způsob myšlení a pohlížejí na případné výkyvy v cyklech jako na příležitost k inovacím.

Škálování nových technologií se dle Accenture stalo během pandemie nejvyšší prioritou této skupiny firem a 67 % z nich se snaží zvýšit příjmy z vedlejších obchodních činností prostřednictvím inovací a adopcí nových funkčností, služeb a obchodních modelů.

Reach označuje zpřístupnění a adopce technologií napříč interními obchodními procesy a zaměření se na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jejich spokojenost a duševní zdraví. Téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích pracovníků ze skupiny Lídrů upřednostňuje spokojenost zaměstnanců, ve srovnání s pouhými 43 % Loudalů.

Cloudové zabezpečení je nejvyšší prioritou

„Více než 70 % Lídrů zvýšilo investice do cloudového zabezpečení a 68 % do hybridního cloudu,“ komentuje Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead ve společnosti Accenture.

„Další prioritou se stávají technologie internetu věcí (70 %), umělá inteligence a strojové učení (59 %). Budování cloudové platformy přináší úspory nákladů, které je pak možné investovat do jiných oblastí IT, od každodenní údržby a provozu až po technologické inovace,“ dodává.

Firmy označované jako Skokani podle Accenture transformovaly své technologické strategie a priority v krátkém časovém rámci, v reakci na krizi nasadily o 17 % více pokročilých a nově vznikajících technologií, zároveň dále rozvíjely technologie ve svých podnicích.

Tyto společnosti podle analytiků zároveň urychlily organizační změny, aby plně využily výhody technologií a zkrátily transformace probíhající dříve několik let na pouhé měsíce.

