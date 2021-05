Accenture: Pandemická transformace by mohla zvýšit ziskovost i efektivitu

Studie společnosti Accenture na základě průzkumu mezi 1 100 vrcholovými manažery poukazuje, že organizace připravené na budoucnost dosáhnou průměrného zvýšení efektivity o 13,1 % a ziskovosti o 6,4 %.

Ty, které se v posledních třech letech zaměřily na svou připravenost na budoucnost („future-ready“), navíc vykázaly zlepšení rychlosti inovace produktů a služeb (potvrdilo 83 % firem), zapojení a udržení zaměstnanců (80 %).

Zlepšení podle průzkumu zaznamenaly i v oblasti zkušenosti zákazníků (75 %), obchodní hodnoty generované z dat (73 %) a úsilí zaměstnanců o zvyšování kvalifikace a rekvalifikace (68 %).

„Organizace z různých průmyslových odvětví vykazují rozdílnou úroveň provozní vyspělosti. Zjištění ukazují, že v pojišťovnictví (10 %) a high-tech segmentu (9 %) je obecně vyšší procento organizací připravených na budoucnost než v jiných odvětvích,“ říká Adam Leščišin ze společnosti Accenture.

Jelikož si však pandemie vynutila bezprecedentní zrychlení digitalizace, Accenture předpovídá, že některá odvětví do roku 2023 poskočí vpřed. Očekává se, že se připravenost ještě zvýší firmy v automobilovém průmyslu (48 %), pojišťovnictví (42 %) a v bankovnictví (37 %).

Pojišťovny v ČR a SR jsou konzervativnější

„V prostředí České a Slovenské republiky však pokrok a transformace technologií u některých hráčů, například v pojišťovnictví, vykazuje poměrně konzervativnější přístup, a to i přes iniciativy mateřských organizací,“ popisuje Leščišin.

Podle něj nejde totiž jen o digitalizaci papírového procesu, ale o zevrubnou transformaci obchodního, distribučního i technologického modelu. „Zřejmě zde zatím stále ještě nedošlo ke stavu, kdy by byly zaběhlé organizace, procesy a produkty vystaveny skutečnému tlaku se razantně změnit,“

„A tudíž v některých případech připravenosti není zatím věnována taková pozornost. A to může být zásadní výhoda pro ty, kdo myslí dopředu,“ uzavírá.

Zaměřeno na provozní efektivitu

Společnost Accenture dále uvádí, že společnosti připravené na budoucnost transformují způsob práce tak, že využívají svá data pro rozhodování, podporují pracovníky umělou inteligencí (AI) a používají agilní modely řízení práce.

Výrazně se odlišují v adopci digitálních principů a v provozní efektivitě. Mezi oblasti, na které se zaměřují, podle Accenture patří zejména cloudové technologie, strojová inteligence, automatizace a agilní pracovní síla.

Devět z deseti organizací připravených na budoucnost podle analýzy využívá cloudovou infrastrukturu ve velkém měřítku a 78 % z nich také zkoumá nové oblasti, díky nimž by mohly maximalizovat hodnotu.

Celkem 71 % organizací připravených na budoucnost plně rozvinulo možnosti datové analýzy i umělé inteligence se zaměřením na rozšiřování schopností lidí. To znamená 18násobný nárůst oproti pouhým 4 % před třemi lety.

Dále 38 % z nich nyní rozšiřuje postupy AI, u méně progresivních společností jsou to pouze 3 %. Toto číslo roste a očekává se, že 63 % future-ready organizací nasadí pokročilou umělou inteligenci do roku 2023.

Digitalizací kupředu

Accenture informuje, že dvě třetiny (67 %) organizací připravených na budoucnost kompletně digitalizovaly své procesy a 58 % pokračuje v adopci ověřených postupů, ve srovnání s 32 % respektive 6 % ostatních organizací. Očekává se, že čtyři pětiny (82 %) uplatní nové digitalizační postupy do roku 2023.

U future-ready organizací je více než 10x větší pravděpodobnost (52 % vs. 5 %), že účelně využijí analýzu dat při hledání užitečných poznatků pro informované rozhodování – s lepšími a rozmanitějšími datovými soubory (45 % vs. 6 %). Tři čtvrtiny z nich (75 %) by měly do roku 2023 používat analytiku s různorodými daty.

Třetina (34 %) organizací připravených na budoucnost podle průzkumu přijala strategii agilní pracovní síly, ve srovnání s pouhými 4 % jiných organizací. Accenture odhaduje, že 71 % přijme strategii agilní pracovní síly do roku 2023.

Transformaci lze ještě urychlit

„Organizace připravené na budoucnost vědí, že potřebují maximalizovat využití talentů v době, kdy jsou lidé rozhodující pro úspěch více, než kdy jindy,“ Leščišin.

„Využívají aktuální změny prostředí tak, že optimalizují své provozní modely způsobem, který těží z nejnovějších technologií i lidských schopností a transformují postupy, jakými lidé pracují a podniky fungují,“ vysvětluje.

Accenture uzavírá, že ačkoli většina společností dělá pokroky, průzkum ukazuje, že 93 % firem může dělat více a zvyšovat vyspělost svých obchodních operací se jim vyplatí.

V průměru byly společnosti s vyšší úrovní vyspělosti v roce 2020 o 7,6 % efektivnější z pohledu nižších provozních nákladů na dolar výnosů, a o 2,3 procentního bodu výnosnější.

