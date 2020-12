Accenture: Každá čtvrtá firma řeší při migraci do cloudu nečekané komplikace

Společnost Accenture ve své zprávě s názvem Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value uvádí, že jen 37 % firem se domnívá, že plně dosáhli toho, co očekávali od investic do cloudových technologií.

To je podle firmy jen o 2 % více než v roce 2018, kdy byl tento průzkum proveden poprvé. Pouze 45 % respondentů z řad vedoucích obchodu a IT uvedlo, že jsou velmi spokojeni s přínosy cloudu, což je jen 1% nárůst oproti roku 2018.

O tom, že jejich migrace do cloudu přinese očekávanou hodnotu v předpokládaném čase, je přesvědčeno 29 % z odpovídajících. Zpráva Accenture zdůrazňuje, že firmy, které se v oblasti cloudu angažovaly více, mají výrazně lepší výsledky.

Z vysoce angažovaných hlásí v průzkumu 46 % plné dosažení výhod, které jim cloud měl přinést, z méně angažovaných dosáhlo kýžených výsledků 36 % a u poslední nejméně zainteresované skupiny je to 28 %.

Cloud je důležitý, ale ne zcela využitý

„Firmy chápou, že s cloudovými technologiemi a službami získávají nejen rychlost a agilitu pro řešení svých byznysových výzev, ale že jim také pomáhají realizovat transformační změny přinášející nové příležitosti a hodnoty,“ říká Martin Trčka, senior manager z Accenture ČR.

„Podle zprávy 80 % výkonných manažerů nyní pohlíží na cloud jako na prostředek pro zmírnění nejistoty a snižování rizik. Navíc 87 % manažerů vnímá cloud jako důležitou součást jejich strategie k dosažení firemních cílů udržitelnosti,” dodává.

Karthik Narain, člen vedení Accenture Cloud First, ovšem poukazuje na to, že ve skutečnosti nedokáže mnoho společností uvolnit plný potenciál cloudových technologií.

„Aby firmy v době covidu uspěly v konkurenci, měly by implementovat tzv. cloud-first strategii, v rámci které každý prvek jejich činnosti využije přednosti cloudu, a to neprodleně,“ vysvětluje.

Brzdou je nedostatek dovedností

Průzkum se zaměřil také na to, co může firmy brzdit v řízení cloudové agendy a bránit jim dosažení cílů. Jako nejčastější překážku (v 54 %) uváděli CEO „nedostatek dovedností“.

Z pohledu všech respondentů dominovala „bezpečnost a compliance rizika“ (46 %), následované problémy, „legacy infrastruktura a roztříštěnost aplikací“ a „nesoulad mezi IT a byznysem“ (oba 40 %).

Tyto výsledky podle Accenture ukazují, že generální ředitelé mají výrazně odlišné dojmy z přínosů a nástrah cloudu než výkonní manažeři a další lidé s rozhodovací pravomocí.

Celkem 54 % generálních ředitelů je naprosto přesvědčeno o schopnosti jejich organizací těžit z cloudových iniciativ očekávané hodnoty v očekávaném čase (oproti 34 % CIO a 28 % CFO).

„Z našeho průzkumu vyplývá, že úspěšně dotažené cloudové migrace, přinášející skutečné byznysové výhody, jsou velmi komplexními programy,“ uzavírá Trčka.

Zdroj: Accenture