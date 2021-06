Accenture: Investice do digitalizace mohou v Evropě přidat miliony pracovních míst

Studie společnosti Accenture provedená ve spolupráci s BusinessEurope naznačuje, že zrychlené investice by do digitálních technologií a udržitelnosti mohly do roku 2030 vytvořit v Evropě až 5,7 milionu nových pracovních míst.

Accenture uvádí, že ačkoli Evropa před pandemií z hlediska růstu a podílu na trhu držela krok s ostatními regiony, trajektorie vývoje se od té doby spíše odkláněla.

Evropské podniky podle studie nyní očekávají, že jejich zotavení z pandemie bude trvat nejméně o šest měsíců déle, než očekávají společnosti v asijsko-pacifickém regionu a v Severní Americe.

Etablovaná odvětví vpřed

Společnost poukazuje na to, že k vytvoření nových pracovních míst musí upevnit svou přední pozici v automobilovém a spotřebním průmyslu, v komerčních i veřejných službách a v chemickém průmyslu, a také stavět na potenciálu některých odvětví.

Jedná se zejména o odvětví, v nichž jsou evropské podniky již dobře etablované, jako je letecký a obranný průmysl, přírodní vědy a komunikace/média. Příležitosti existují i v jiných odvětvích, jakými je například výroba průmyslových zařízení či vývoj technologií a softwaru.

„Jsme svědky vzniku nového paradigmatu pro růst a konkurenceschopnost na celém světě, které mohou evropské společnosti dobře využít,“ uvedl Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture pro Evropu.

Poměrně pomalé tempo vakcinace v Evropě podle něj může brzdit naděje podniků na rychlé oživení provozu. Avšak vedoucí pozice, kterou Evropa zastává v oblasti udržitelnosti, by dle Ollagniera mohla zvýšit její konkurenceschopnost, umožnit nástup globálních lídrů a vytvořit miliony nových pracovních míst.

V hledáčku je 5G a 6G

Aby si evropský průmysl udržel svoji pozici v daných oborech nebo se v nich stal lídrem, bude podle společnosti Accenture muset investovat do určitých technologií a oblastí s vysokým růstem.

Podle průzkumu by se investice do technologií měly zaměřit na umělou inteligenci, kterou uvádí 66 % respondentů, 5G a 6G (58 %), cloud (52 %) a baterie nové generace (34 %).

Když byli požádáni o identifikaci oblastí s vysokým růstem, tzv. „inteligentní výrobu“ uvedlo více dotazovaných (55 %) než jakékoli jiné oblasti. Následovala „digitalizace zdraví“ (50 %), „inteligentní mobilita“ (46 %) a „přeměna energetiky“ (33 %).

(Re)kvalifikace je klíčová

Devět z deseti evropských společností (88 %) dle průzkumu plánuje letos zvýšit své investice do digitální transformace a udržitelnosti, přičemž pouze 58 % zvýšilo tyto investice v roce 2020. Rovněž kladou velký důraz na rekvalifikaci pracovních sil.

Více než tři čtvrtiny (86 %) evropských společností plánují v příštích třech letech zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikovat až 25 % zaměstnanců, aby drželi krok s potřebami své společnosti. Celkově by ze zvyšování kvalifikace a rekvalifikace mohlo těžit přibližně sedm milionů pracovníků.

Zdroj: Accenture