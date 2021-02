Accenture: Digitální propast se zvětšuje, trh povedou dynamičtí a adaptabilní hráči

Společnost Accenture ve své studii Technology Vision 2021 popisuje, jak přední technologické a obchodní společnosti zkracují desetiletí digitálních transformací do období jednoho roku či dvou let.

Globální pandemie potvrdila význam technologií, které se staly záchranným lanem ve většině průmyslových odvětví a prakticky všech oblastech výroby a obchodu. Adopce technologií byla podle Accenture klíčová pro vytvoření nové tržní reality a ke změně priorit a chování lidské populace.

„Pouhá reakce na krizi již nestačí a do popředí se dostávají odvážnější firmy, které se nejen adaptují, ale využívají technologie inovativním způsobem. Inovátoři již dnes začínají formovat budoucnost,” říká Adam Leščišin z Accenture.

Společnost v této souvislosti identifikovala pět klíčových oblastí, kterým se firmy musí věnovat v horizontu tří let, aby udržely krok a ideálně předstihly konkurenci.

„Globální pandemie vytvořila ohromný tlak a velmi rychle nás posunula do budoucnosti. Mnoho organizací zintenzivnilo použití technologií, jako kritický faktor pro udržitelnost,“ podotýká Paul Daugherty, technologický ředitel společnosti Accenture.

Strategické postupy: architektura lepší budoucnosti

Accenture uvádí, že začíná nová éra průmyslové konkurence, kde společnosti soutěží mimo jiné i v architektuře svých IT systémů. Budovat a řídit konkurenceschopné technologické celky ale znamená přemýšlet o technologiích jinak.

Celkem 89 % vedoucích pracovníků podle společnosti věří, že schopnost jejich organizace generovat obchodní hodnotu bude stále více vycházet z možností jejich technologické architektury.

Zrcadlení světa: využití digitálních dvojníků

Lídři dle Accenture budují inteligentní digitální dvojníky, aby vytvořili živé modely továren, dodavatelských řetězců nebo životního cyklu produktů. Spojení dat a umělé inteligence, která prezentuje fyzický svět v digitálním prostoru, odemkne nové příležitosti pro provoz, spolupráci a inovace.

Téměř dvě třetiny (65 %) dotazovaných vedoucích pracovníků očekávají, že se investice jejich organizace do inteligentních digitálních dvojníků v příštích třech letech dále zvýší.

Já, technolog: dostupnost technologií

Společnost dále podotýká, že bez ohledu na hierarchii má teď každý možnost využívat své schopnosti a být inovátorem, který optimalizuje svou práci, aktivně řeší problémy a přizpůsobuje obchodní procesy a model podnikání novým a měnícím se potřebám.

Drtivá většina (88 %) vedoucích pracovníků je přesvědčena, že dostupnost technologií se stává rozhodující pro jejich schopnost podněcovat inovace v celé jejich organizaci.

Kdekoli a kdykoli: tvorba vlastního pracovního prostředí

Největší změna ve způsobu práce, kterou podle Accenture pamatujeme, způsobila, že firmy vystoupily ze svých hranic. Pokud si lidé mohou zařídit své vlastní mobilní pracovní prostředí, mají svobodu bezproblémově pracovat kdekoli.

V tomto modelu mohou lídři přehodnotit účel práce na různých místech a využít možnosti koncipovat podnikání zcela jinak. 81 % dotazovaných vedoucích pracovníků uvádí, že lídři jejich odvětví se posouvají od konceptu „Bring Your Own Device“ k „Bring Your Own Environment“.

Posun od „Já“ k „My“: společná cesta chaosem

Poptávka po sledování kontaktů, bezproblémových platbách a nových způsobech budování důvěry podle společnosti přinesla striktní zaměření na to, co se stávajícím podnikovým ekosystémům nedařilo.

Pluralitní ekosystémy mohou dle Accenture podnikům pomoci získat větší odolnost a přizpůsobivost, přinesou nové možnosti přístupu na trh a stanoví nové standardy ekosystémů v jednotlivých odvětvích.

Zdroj: Accenture