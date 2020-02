Acamar: Rok 2020 bude rokem inovací ve výrobě

Společnost Acamar předpovídá, že letošní rok se ponese v rytmu inovací ve výrobě. Firmy totiž budou mít čím dál větší zájem využít moderní technologie k získání více informací o provozu, zrychlení procesů, snížení nákladů a vývoji lepších služeb a produktů.

Odborníci Acamaru zároveň odhadují, že vývojová centra ve střední a východní Evropě se zaměří zejména na zpřehlednění a zjednodušení výroby a vývoj produktů s vyšším uživatelským komfortem.

Z nejmodernějších „chytrých“ technologií jsou v průmyslovém výzkumu a vývoji podle společnosti v kurzu IoT, VR/AR a 3D tisk nebo DevOps či cloud pro zefektivnění procesů.

„Průmysl musí propojovat software a hardware, zaměřit se na architekturu a integraci. To, co se ve světě IT dělo před pěti a více lety, čeká průmyslový svět nyní,“ říká Illya Pavlov, ředitel společnosti Acamar.

Průmysl a informační technologie k sobě podle Pavlova mají dnes blíže než kdy předtím. „Sbližování bude pokračovat díky využívání strojového učení, umělé inteligence a Embedded vývoje. Základem úspěchů na straně vývojářů je vždy matematika a schopnost logicky a analyticky myslet,“ upřesňuje.

Internet věcí cílem investic

Výrobní firmy po celém světě budou letos dle studie společnosti Hitachi Solutions investovat 267 miliard dolarů do IoT. Analýza MPI Group zase naznačuje, že chytrá zařízení či vestavěná AI jsou dnes součástí přibližně třetiny výrobních provozů a systémů.

„Kritická je pro výrobní podniky inovace produktů spojená s nástupem IoT a chytrých technologií,“ říká Pavlov. Automatizace výrobních procesů je podle něj spojena s životním cyklem výrobních linek, ale lze sledovat i rostoucí podíl robotizace ve vlastní výrobě.

Významná je automatizace v logistických a skladových procesech nebo inventarizaci, včetně využití obrazových dat. Český automobilový obor podle Pavlova mimo jiné řeší i plánování a přípravnou fázi výroby.

„Nové technologie nemají za cíl lidi nahradit, ale pomoci jim. S digitalizací a automatizací kritických výrobních procesů probíhá také automatizace podpůrných procesů, plánování, logistiky, finančního řízení a vykazování s využitím dat z výroby,“ vysvětluje.

Rozšířená realita a 3D tisk v hledáčku firem

Acamar uvádí, že vedle rozvoje robotiky se ke slovu dostává i virtuální a rozšířená realita, která podstatně rozšiřuje možnosti, jak mohou spolupracovat lidé a stroje. Vývojáři mohou například díky VR/AR modifikovat produkty ještě před výrobou.

„Technologie rozšířené reality lze použít jak pro strojové učení kamer a senzorů, tak pro zaškolování zaměstnanců,“ popisuje možnosti Pavlov.

3D tisk, jehož nasazení podle Acamaru zatím nejvíce pokročilo ve strojírenském a automobilovém průmyslu, v řadě případů výrobu nejen zrychluje, ale také zlevňuje, a to i v případě, že se používá jen ve fázi vývoje produktů a prototypování.

Podle expertů umožňuje také pružně reagovat na aktuální požadavky a dodávat produkty na přání bez nutnosti výroby a skladování větších sérií předem. Výrobu je díky tomu často možné realizovat v místě, kde je produkt právě potřeba, typicky v jednotlivých pobočkách.

Kde a jak nabírat odborníky pro R&D

Společnost v neposlední řadě upozorňuje, že centra pro výzkum a vývoj v ČR narážejí na nedostatek kvalifikovaných odborníků, kteří by byli na nejnovějších technologiích schopni stavět. „Na volném pracovním trhu takoví uchazeči v podstatě nejsou,“ říká Pavlov.

Vzdělávání stávajících pracovníků je podle jeho zkušeností drahé a zdlouhavé a hrozí, že pracovníci po zvýšení kvalifikace odejdou jinam. Přetahování od konkurence a vyhledávání pasivních kandidátů je vhodné pro obsazení jedné či několika pozic, ale ne pro vybudování R&D týmů.

Další možností je podle Acamaru využití subdodavatelů, outsourcing vývoje či služba specializovaných firem, které dokáží postavit kvalitní a kompletní vývojový tým na zakázku.

„Nejlepším řešením je tým externích odborníků dodaných na klíč, kteří na projektu pracují přímo u zadavatele a fungují defacto jako interní vývojáři. Dodavatel ručí za jejich kvalitu, je zodpovědný za plný stav a funkčnost týmu,“ uzavírá Pavlov.

Zdroj: Acamar