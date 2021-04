Acamar: Možnost výkonu práce ze zahraničí by zvýšila konkurenceschopnost

Společnost Acamar upozorňuje, že pokud chce Česká republika posílit konkurenceschopnost firem a českou ekonomiku opřít o obory s vysokou přidanou hodnotou, je třeba intenzivněji šlápnout do digitalizace a inovací.

Acamar podotýká, že v přepočtu na obyvatele zatím výše českých investic do výzkumu a vývoje nedosahují ani polovinu toho, co v Německu, a zaostávají i za průměrem EU. Do značné míry inovační projekty brzdí i nedostatek českých IT expertů.

Firmy proto podle společnosti musí stále častěji najímat cizince, což jim ovšem v současné době komplikuje pandemická situace. Výrazně by pomohlo, kdyby jim česká legislativa umožnila vykonávat práci i z jejich domovských zemí.

Digitalizace je nezbytná

„S další a další pandemickou vlnou si firmy uvědomují, že svět byznysu se už do starých kolejí nevrátí a že tedy musí své vnitřní fungování změnit natrvalo, což znamená digitalizovat,“ říká Illya Pavlov, ředitel společnosti Acamar.

Podle něj je třeba vnímat nutnost rozvíjet výzkum a vývoj a zaměřit se na obory s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň dodává, že v ČR, ale i v celé EU aktuálně chybí dostatek kvalifikovaných expertů, kteří by inovační projekty realizovali.

Z údajů poradenské společnosti McKinsey přitom vyplývá, že firmy, které se během pandemie pustily do digitální transformace svého podnikání, dosáhly za 10 dní toho, co by jinak trvalo 10 měsíců.

Stejně razantně se ovšem zrychlila i potřeba specializovaných dovedností. Podle zprávy Světového ekonomického fóra o budoucnosti pracovních míst souvisí všech 10 nejpoptávanějších rolí s digitalizací a technologiemi.

Zájem o datové vědce, specialisty na umělou inteligenci a strojové učení, digitální marketingové pracovníky a vývojáře softwaru podle společnosti Acamar roste po celém světě.

Bez cizinců to nepůjde

Společnost upozorňuje, že dle odhadů má jen v EU chybět až milion IT expertů. Teze, že by EU mohla tato chybějící místa zaplnit z vlastních zdrojů, je podle Pavlova nereálná.

„Podle průzkumu EU z roku 2019 dvě pětiny zdejší populace nebyly schopny vykonávat základní úkony, jako připojit se na Wi-Fi nebo používat webové stránky. Jediným řešením jsou odborníci ze zemí mimo EU,“ poukazuje na nedostatky Pavlov.

Například česká centra podnikových služeb, která se inovačním projektům intenzivně věnují, dnes dle oborové asociace ABSL zaměstnávají už téměř polovinu cizinců. Většina jich pochází ze zemí EU, ale roste i počet absolventů a zkušených talentů z mimoevropských zemí.

Covidová krize navíc podle Acamaru ukázala, že mnoho pracovních činností lze vykonávat odkudkoliv a pracovníci tak nemusí být v kancelářích, dokonce ani nemusí být ve stejném městě či zemi.

Zatímco před pandemií pracovala dle studie personální společnosti Randstad na dálku zhruba čtvrtina zaměstnanců, tak na konci loňského roku to již byla polovina. Zároveň průzkum ukázal, čtyři z pěti firem dokonce zaváží nějakou trvalou politiku práce z domova.

Řešením může být i pronájem

Pracovní síla bude stále mobilnější a s možností práce odkudkoli. Nezávislí profesionálové si mohou vybrat mezi dočasnými pracemi a projekty po celém světě, zatímco zaměstnavatelé mohou vybírat nejvhodnější kandidáty pro konkrétní projekty bez geografických omezení.

Acamar rovněž řadě uvádí, že nedostatek IT expertů lze řešit i jejich pronájmem, firmy se však nejdřív musí vzdát přesvědčení, že vše mají dělat zaměstnanci. Právě tento přístup totiž může znamenat značné zpomalení všech projektů, protože nábor kvalitních IT specialistů je zdlouhavý a firmy si s ním často ani neví rady.

„Firmám, které přehodnocují své procesy a zvyšují efektivitu kritických systémů, pomáháme snižovat náklady na nábor lidí, zvyšovat jejich odbornost, rychle rozšiřovat i zmenšovat týmy, dokončovat projekty a to odkudkoliv,“ popisuje Pavlov.

Zdroj: Acamar