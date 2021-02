Acamar: Českou konkurenceschopnost brzdí nízké investice do výzkumu a vývoje

Společnost Acamar informuje, že české firmy do výzkumu a vývoje investují stále jen v omezené míře. Není to přitom kvůli tomu, že by k dispozici bylo malé množství odborníků, ale spíše systematickým podceňováním významu R&D i pro soukromý sektor.

V českých firmách podle společnosti stále často přetrvává přesvědčení, že výzkum a vývoj (research & development, R&D) jsou záležitostí jen velkých podniků, případně že by výzkum a vývoj měl financovat stát.

„Je sice pravda, že stát, respektive EU, nabízí pro výzkum a vývoj řadu podpůrných programů či fondů, ale jsou to firmy, kdo by si měly uvědomit, že inovace jsou především v jejich vlastním zájmu, protože představují zásadní podmínku jejich budoucí konkurenceschopnosti,“ upozorňuje Illya Pavlov, ředitel Acamaru.

Transformace nekončí

„Transformace odstartovaná pandemií bude pokračovat i po jejím odeznění. Navíc může docházet k opaku offshoringu, tedy přesunu výroby do mateřských zemí velkých společností, což by se ovšem dotklo i oblasti výzkumu a vývoje,“ nastiňuje možný vývoj Pavlov.

Českou republiku by podle jeho názoru tento trend mohl nepříznivě zasáhnout, protože podstatnou část investic do R&D realizují v ČR právě zahraniční společnosti.

Ani současná situace přitom podle Acamaru není příznivá. Česká republika podle údajů OECD ze závěru loňského roku mezi lety 2000 a 2018 zvýšila svoje hrubé výdaje na R&D z 1,11 % HDP v roce 2000 na 1,93 % v roce 2018.

Odhady celkových výdajů na výzkum a vývoj Českého statistického úřadu v podstatě odpovídají datům OECD. V roce 2009 činily 1,29 % HDP (50,9 miliard Kč) a v průběhu let se navýšily až na 1,94 % (111,6 miliard Kč) v roce 2019.

Zájem cizinců nekončí

„České firmy si často stěžují, že pro R&D nemají dostatek specialistů. To ale skutečnosti odpovídá pouze částečně, protože ČR má dobrou tradici kvalitního technického vzdělávání. Navíc i poptávka zahraničních odborníků po uplatnění v ČR je stabilní a v čase dokonce mírně roste,“ říká Pavlov.

Situaci podle Acamaru může ovlivnit i Brexit a uzavírání jednotného pracovního trhu mezi Velkou Británií a EU, kdy řada Čechů a jiných evropských národností žijících ve Velké Británii, včetně kvalifikovaných specialistů, může zamířit zpět domů.

„Stejně tak bude zajímavé sledovat běloruský IT sektor, který je jedním z nejvyspělejších a nejprogresivnějších v Evropě. V návaznosti na složitou politickou situaci je zdejší IT prostředí pod určitým tlakem a část odborníků i firem hledá, jak z toho ven. Nabízí se Polsko, Pobaltí či právě Česká republika,“ dodává Pavlov.

Zdroj: Acamar